(AFP) - McDonald's espère que la livraison à domicile, le service à table et son application mobile de commande en ligne vont lui permettre de rester compétitif sur un marché de la restauration rapide de plus en plus concurrentiel.

Le géant du hamburger a dévoilé mercredi 1er mars, dans un rapport rendu public à Chicago, les détails de son dernier projet de croissance à l'international, révélant sa stratégie pour attirer et conserver la clientèle.

La livraison à domicile fait partie de ce plan d'envergure internationale et pourrait transformer le secteur.

Devenir le leader mondial de la livraison

Bien que peu de détails aient été confirmés, le rapport indique que la multinationale est "idéalement placée pour devenir leader mondial de la livraison", grâce au maillage de son réseau dans le monde entier.

Même si la livraison à domicile est déjà proposée par la chaîne en Chine, en Corée du Sud et à Singapour, le service va être étendu aux cinq pays les plus importants pour McDonald's, dans lesquels 75% de la population habite à moins de 5 km d'un de ses établissements: les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada.

Commande en ligne via une application

"Aucune autre société du secteur alimentaire dans le monde ne dispose de cette force de frappe ni de la possibilité de rendre la vie des consommateurs aussi pratique grâce à la livraison", explique le rapport.

Cette décision fait suite à celle du rival principal de la chaîne, Burger King, qui propose un service de livraison dans certains territoires-clés des États-Unis.

Dans le même temps, les restaurants McDonald's vont bientôt proposer à leurs clients deux nouvelles façons de commander, s'adaptant ainsi aux habitudes de l'ère numérique.

Les bornes de réservation vont devenir encore plus fréquentes dans les établissements de la chaîne, permettant aux clients de passer commande et de se diriger tout de suite vers une table, où les employés viendront leur servir leur repas.

Un service de commande et de règlement par appareil mobile va également permettre aux clients d'éviter le passage au comptoir et de récupérer leur repas dès leur arrivée sur les lieux.

Un nouveau McDrive

De même, afin de moderniser le service en voiture, les clients ayant passé commande via l'application mobile n'auront plus à s'arrêter aux différents guichets et se gareront sur une place réservée pour attendre que leur repas leur soit apporté.

Ce service de commande et de règlement par application mobile sera lancé dans 20.000 établissements McDonald's avant la fin de l'année.