(AFP) - Toutes les plus grandes icônes du monde des arts se sont réunies le 1er mai à l'occasion du célèbre Met Gala, en ouverture de l'exposition printanière du Metropolitan Museum of Art (New York) consacrée cette année à la styliste Rei Kawakubo, fondatrice du label Comme des Garçons.



Véritable défilé haute couture, cette nouvelle édition n'a pas déçu avec des tenues toutes plus somptueuses les unes que les autres, et parfois - comme il est de coutume - totalement excentriques.

La tendance était au glamour, sensuel et sexy, avec beaucoup de paillettes et de strass, de la transparence, des décolletés et des fentes vertigineuses, accompagnés ou pas de longues traînes. En témoignent les tenues portées par Gisele Bündchen, Adriana Lima, Nicki Minaj, Halle Berry ou encore Kendall Jenner.

D'autres ont choisi de la jouer sobre, en noir et/ou blanc, avec des tenues chic, jouant parfois la carte du masculin-féminin. C'est notamment le cas de Claire Danes, de Paris Jackson, de Karlie Kloss ou encore... de Kim Kardashian.

La palme de l'originalité, voire de l'excentricité, revient à Katy Perry qui portait une impressionnante robe rouge en tulle signée Maison Margiela par John Galliano, et à Rihanna, véritable star de la soirée, qui a foulé le tapis rouge dans une robe haute en couleurs en 3D, signée Comme des Garçons.

