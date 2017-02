Par Anne Fourney



Les pâtissiers du Luxembourg et de Lorraine ont montré leur savoir-faire pour la deuxième fois. Après leur premier rendez-vous des «Sucrés du Lux» à l'hôtel «Le Place d'Armes» fin novembre, c'est à l'hôtel «Le Royal» qu'ils ont présenté leurs réalisations sur le thème «monochrome rouge».



«C'est pour nous l'occasion de nous amuser en étant plus créatifs que d'habitude», résume Youri Neyers, pâtissier au restaurant «Schéiss». «Dans un restaurant, la clientèle a souvent peur des créations trop originales et se rabattra sur un dessert plus classique comme une crème brûlée.»



(de g. à dr.) Youri Neyers, Benoît Leichtnam, Yves Jehanne, Benoît Ceneda, Lionel Marchand et Damien Grandclaude.

Steve EASTWOOD

Pour ces pâtissiers, l'occasion est idéale pour s'amuser à mêler des saveurs et textures plus audacieuses, laisser libre cours à leur imagination. Ce rendez-vous des «Sucrés du Lux» a été créé dans cette optique. Il permet aussi aux pâtissiers d'échanger des trucs et idées entre eux. C'est Yves Jehanne, lui-même chef pâtissier à l'hôtel «Le Place d'Armes», qui est à l'origine de ces rencontres. Il souhaite les étendre à toute la Grande Région. Mais ce n'est pas facile de faire bouger les volontés, si bonnes soient-elles. Trois pâtissiers se sont désistés pour ce second rendez-vous.



Prix du Meilleur Dessert pour le Luxembourg à Lyon



Yves Jehanne ne se décourage pas pour autant et attend la prochaine rencontre avec impatience. Rencontrer d'autres pâtissiers est aussi une bonne façon d'évoluer dans son métier. Outre Youri Neyers et Yves Jehanne, Lionel Marchand était bien sûr présent (pâtissier de l'hôtel «Le Royal», Benoît Ceneda de l'hôtel (et restaurant étoilé Michelin) «La Citadelle», de Metz, Benoît Leichtnam, pâtissier de la Préfecture de Metz et Damien Grandclaude, pâtissier du Cercle Munster à Luxembourg.



Ce dernier vient d'ailleurs de remporter, avec son second Victor Crendez-Berrendero, le prix du Meilleur Dessert à l'International Catering Cup, qui a eu lieu à Lyon en janvier, en marge du fameux Bocuse d'Or.

