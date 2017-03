Par Anne Fourney

Pour la seconde année, Michelin sort son guide «Les Femmes Chefs du guide Michelin Belgique Luxembourg». Les restaurants ont tous été sélectionnés par le célèbre guide pour leurs qualités culinaires. Ils apparaissent donc dans les autres éditions du guide Michelin. L'idée est ici de mettre en valeur les femmes qui ont choisi ce dur métier de chef de cuisine.



Le fameux guide gastronomique s'est associé au champagne Veuve Clicquot, dont la fondatrice à la personnalité affirmée représentait un lien tout désigné avec ces cuisinières qui affrontent la chaleur des fourneaux et des journées interminables. C'est à Reims que nous sommes allés à la rencontre de certaines d'entre elles, les six femmes chefs étoilées au Michelin en Belgique et au Luxembourg.

Elles sont six femmes chefs étoilées en Belgique et au Luxembourg. Au Luxembourg, il s'agit bien sûr de Léa Linster qui, parmi les étoilés du Grand-Duché, est la seule luxembourgeoise et la seule femme. En Belgique, il s'agit d'Arabelle Meirlaen («Arabelle Meirlaen» à Marchin), Stéphanie Thunus («Au gré du vent» à Seneffe), Lydia Glacé («Les Gourmands» à Blaregnies), Ricarda Grommes («Quadras» à Saint-Vith) et Isabelle Arpin («Wy By Bart de Pooter» à Bruxelles).



En France, on ne compte que 16 femmes chefs parmi les 609 restaurants étoilés.



La vision conservatrice de la femme en cuisine se heurte avec ce constat de voir si peu de femmes dans la profession. Même si c'est en train de changer. Nous avons évoqué ces questions avec Léa Linster et Ricarda Grommes, chef de son restaurant aussi, le Quadras à Saint-Vith, tout près de la frontière luxembourgeoise, et qui vient de recevoir sa première étoile Michelin et le titre nouvellement créé par Michelin de Jeune Femme Chef 2017. Le guide dit de cette jeune trentenaire: «Ricarda Grommes travaille avec un naturel et une maturité que ne laisserait pas deviner son jeune âge!»



La discussion avec Léa Linster et Ricarda Grommes s'est déroulée de façon décontractée, ponctuée d'humour et de rires. Un côté bon vivant, en somme!

Ricarda Grommes.

Fabrice Debatty

Pourquoi êtes-vous si peu de femmes à choisir ce métier de chef ?



Léa Linster: Pour une femme c'est difficile car c'est un métier qui comporte des normes masculines, comme la compétition. Certaines femmes commencent ce métier puis le quittent par désillusion. Les femmes n'ont été acceptées dans les écoles hôtelières qu'à partir de 1985, environ. Les premières sont sorties avec leur diplôme dans les années quatre-vingt-dix. Avant cela, elles apprenaient en famille.



Ricarda Grommes: J'ai toujours voulu faire ce métier. Je suis la seule de ma famille à être restauratrice. Vers l'âge de 15 ou 16 ans, je n'aimais pas l'école, j'aimais la cuisine, c'était le métier vers lequel je voulais m'orienter. J'ai fait un apprentissage, j'ai adoré ça, puis j'ai pu travailler dans des cuisines d'étoilés aussi. Ça a été des expériences vraiment intéressantes.



Croyez-vous que les femmes cuisinent différemment des hommes?

L. L.: Je crois que les femmes cuisinent plus à l'intuition, avec le coeur, les hommes avec la tête et la technique.

R. G.: Je ne sais pas. Je travaille sans y penser, je ne me pose pas la question.

Avez-vous déjà eu envie de laisser tomber?

R. G.: Plein de fois! Mais on pleure un bon coup et puis ça passe. Je retourne en cuisine et je me concentre sur mon travail. J'oublie le reste.



L. L.: Oui évidemment c'est arrivé! Il y a les moments magiques, et les moments durs.

Quels sont ces moments magiques?



R. G.: On en a beaucoup. Quand on voit tout le travail qu'on a accompli du vendredi au dimanche soir, avec le restaurant et la brasserie pleins midi et soir… Et que je réalise ensuite tout ce que j'ai réussi à faire!

L. L.: Oui, on peut savourer tout cela. Mais il faut toujours rester forte.

En tant que femme si tu es trop dure, tu passes pour une garce.

Comment se passe la collaboration avec les hommes dans votre métier?

R. G.: Chez nous, il n'y a que des femmes en cuisine et les hommes sont en salle, avec mon mari! Alors ça va (rires).



L. L.: Oui c'est parfois difficile, ils ne comprennent rien! (Rires)



Quels chefs ont été vos modèles au cours de votre carrière?

L. L.: Pas d'idoles, c'est pour les hommes. (Rires)



R. G.: Aucun en particulier. Je fais juste ce que j'ai envie de faire.



Léa Linster.

Fabrice Debatty

Où trouvez-vous votre inspiration alors?

R. G.: Un peu partout, quand on va se promener, quand on va manger ou en voyant quelque chose à la télé.



L. L.: Ou quand il te manque un produit et que tu en prends un autre aussi!

De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien en travaillant?



L. L.: Ce qui est très important pour moi, c'est la maison. La maison où tu cuisines doit te ressembler. Ça joue aussi sur l'inspiration.



R. G.: C'est vrai. Pour moi, c'est comme un théâtre: il faut que tout soit prêt quand les gens arrivent. Avant le service, je fais toujours un tour pour voir ce qui ne va pas. Et je trouve toujours quelque chose!

Et que se passe-t-il dans ce cas?



R. G.: Je me fâche!



L. L.: L'avantage de Ricarda, c'est qu'elle a son mari avec elle. Il peut la soutenir, dire au personnel «Vous avez entendu ce qu'elle a dit?». Moi, je ne peux pas. En tant que femme si tu es trop dure, tu passes pour une garce. Quand un homme crie, on dit qu'il sait ce qu'il veut. Quand c'est une femme, on dit que c'est... comment on dit déjà en français? Une «peau de vache»! (Rires)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.