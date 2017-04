Le traditionnel marché aux fleurs de Rodemack aura lieu le lundi 1er mai de 10 à 18 heures dans les ruelles du vieux bourg fortifié. Une soixantaine d'exposants attendront les amateurs de jardinage et amoureux de la nature lors cette manifestation haute en couleur, qui transformera, le temps d’une journée, la cité médiévale en cité des fleurs et de la décoration de jardin.

Des horticulteurs et pépiniéristes proposeront tout ce qu’il faut pour fleurir et embellir jardins, balcons et terrasses : fleurs de balcon, plantes à massifs, plantes aromatiques, plantes vivaces, plantes de collection, orchidées rustiques, arbustes d'ornement, replants de légumes etc.

On y trouvera également un grand choix d’objets décoratifs et utiles comme des nichoirs et mangeoires pour oiseaux, des hôtels à insectes, du mobilier de jardin en palettes de bois, des objets de décoration et sculptures de jardin en bois, métal, céramique, pierre reconstituée, ciment, etc.

Des artisans proposeront des savons artisanaux, de la poterie, des bougies, des objets en feutre, des nappes provençales, de la peinture sur tissu…

A noter également des démonstrations de vannerie, de tournage sur bois et de peinture.

Quelques stands de brocante de jardin seront aussi présents, où l’on pourra dénicher des objets anciens à recycler et transformer pour leur donner une nouvelle vie au jardin.

Pour les gourmands, il y aura des produits à base de plantes ou de fruits : miel, jus de fruits, confitures, pâtes de fruits, épices, liqueurs et eaux-de-vie, et aussi une présentation et dégustation de produits élaborés à Rodemack (Ferme du Lehmberg, Brasserie artisanale de Rodemack).

Pour les enfants, il y aura un espace avec des jeux en bois, un stand de maquillage, et une structure gonflable.

Le Centre Jean-Marie Pelt proposera une exposition et une projection sur Jean-Marie Pelt (1933-2015), célèbre botaniste et biologiste né à Rodemack et qui était très attaché à son village natal, où il a souhaité être inhumé. Cette exposition aura lieu aux heures d’ouverture de la manifestation, dans les dépendances de la « Maison des Baillis », bâtiment du 16e siècle maintenant propriété privée, dont le jardin sera exceptionnellement ouvert au public pendant cette journée.

L'entrée est libre et gratuite.

www.rodemack.com

