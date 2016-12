Virginie Orlandi

De quelle couleur sont vos iris? Ont-ils des taches? Notre oeil contiendrait de nombreuses informations sur notre état de santé et c'est à travers l'étude de notre iris que les iridologues dressent leur bilan.



Au Luxembourg, cette manière de prendre soin de soi a un certain nombre d'adeptes. Nous sommes allés à la rencontre de ces gens qui pensent que leur oeil peut en dire beaucoup sur leur santé et nous avons recueilli le témoignage d'un iridologue qui nous a expliqué en quoi regarder au fond des yeux d'une personne peut vous en apprendre plus qu'un long discours.



C'est dans le cabinet de Dominique Bombino que nous avons rendez-vous avec cet iridologue installé à Luxembourg depuis plusieurs années. Sa clientèle est faite et il compte parmi elle de nombreux habitués.

"Il n'est pas rare de voir une personne que j'ai traitée m'envoyer ensuite des membres de sa famille", explique l'iridologue avant d'ajouter, "l'iridologie permet de voir la cause des symptômes, de faire de la prévention et de déterminer l'état de toxicité de l'organisme".

Comment l'iridologue peut-il déterminer l'état de toxicité qui se trouve dans l'organisme de ses clients?



Couleur, texture, relief

Lors d'une séance, l'iridologue va s'intéresser à la couleur, la texture, la pigmentation et le relief de chaque iris. L'examen est sans danger, l'iridologue va utiliser une lampe loupe pour scruter les yeux, les prendre en photo afin d'étudier de près les clichés.

"La tonicité des fibres qui composent la trame de l'iris est un indicateur de l'état de santé de la personne", explique Dominique Bombino. "La fermeté ou le relâchement des fibres vont de pair avec la résistance de l'individu. De même, les taches, les bosses, les creux m'indiquent les faiblesses et les maladies".

Le praticien superpose la photo de l'oeil avec la cartographie et tire les conclusions quant à l'état de santé de la personne.

"L'iridologie est utilisée comme un outil permettant de soulever les tendances chez un individu et non à poser un diagnostic", précise l'iridologue.

Les liaisons sauveuses



En iridologie, on pense que l'iris est une zone de projection de tout le corps à l'image de la réflexologie plantaire. Comme dans un miroir, on pourrait voir nos différents organes se refléter dans chacun de nos iris.



Comment cela est-il possible? Il faut savoir que nos yeux sont reliés aux différents organes de notre corps par plus de 50.000 liaisons nerveuses. Chaque organe dans son état serait donc représenté au fond de nos iris et l'iridologue en se fondant sur une cartographie datant du XIXe siècle, pourrait décrypter notre état de santé.

Foie, reins, poumons, coeur... chaque organe dans son état serait représenté au fond de nos iris. Les iridologues se fondent sur la cartographie élaborée par un chiropracteur américain, Bernard Jensen.

Cette pratique n'est pas reconnue par la médecine, la recherche scientifique n'a pas apporté de preuves suffisantes soutenant la théorie qui a été échafaudée par un médecin hongrois du nom d'Ignatz Von Peczely au XIXe siècle.

Pour la petite histoire, ses travaux auraient débuté après la même constatation faite chez un hibou et un enfant. Il aurait aperçu une trace dans l'oeil de l'oiseau qui venait juste de se fracturer la jambe. Le même type de marque, placée au même endroit de l'iris, était présente dans l'oeil d'un enfant qui s'était, lui aussi, brisé la jambe. Une fois guéris, le jeune garçon et le hibou n'avaient plus la trace dans leur oeil.



Pour définir sa théorie, Von Peczely s'est fondé sur un ouvrage du XVIIe siècle, Chiromatica Medica, un peu d'astrologie et sur des pratiques des médecins de l'Egypte antique.



La première cartographie détaillée apparaît dans les années 50, elle est élaborée par un chiropracteur américain, Bernard Jensen. Aujourd'hui encore, c'est sur celle-ci que les iridologues se fondent pour établir les bilans de santé de leurs clients.

D'après l'OMS (Organisation mondiale de la Santé), cette thérapie alternative est bien implantée dans plusieurs pays européens au même titre que l'acupuncture, l'homéopathie ou la phytothérapie. Cependant, elle n'est pas reconnue par le monde médical.



Des yeux bleus ou noirs



Les principes de l'iridologie sont nombreux. Par exemple, on pense qu'il n'existe que deux types d'yeux: les bleus et les noirs. Les nuances de couleurs entre ces deux pôles sont fonction de l'état de santé de l'individu.

En iridologie, on pense que la couleur des yeux est fonction de l'état de santé de la personne.

Les taches que l'on trouve dans les iris sont aussi des indicateurs pour l'iridologue: "Elles nous indiquent la présence de métaux lourds ou de toxines. Les creux, les bosses nous montrent les faiblesses de la personne et peuvent être des traces des maladies qu'elle a contractées durant sa vie. L'iris peut aussi nous renseigner sur autre chose: la personne est-elle en train de récupérer après une maladie? Ce sont les fibres de guérison que l'on peut apercevoir lors de l'examen qui nous le disent".

L'iridologue pourrait donc retracer le passé médical d'une personne rien qu'en la regardant au fond des yeux. Il pourrait également faire un point sur sa santé. Et après? En quoi une consultation chez ce type de thérapeute peut s'avérer efficace pour être en meilleure santé?



L'hygiénisme, la suite logique



Cette réponse, c'est Michèle* qui nous l'apporte. Bientôt la cinquantaine, elle consulte de temps à autre un iridologue pour connaître son état de santé et a accepté de nous raconter son expérience.

"Au départ, c'est la curiosité qui m'a poussée vers l'iridologie. Mon naturopathe en Belgique proposait cette thérapie", raconte-t-elle. "La première fois, j'étais un peu interdite, me demandant ce que mes iris pouvaient bien dire de moi et de ma santé. Et puis, le thérapeute a dit deux ou trois choses que j'ai trouvées pertinentes. Depuis, je le consulte de temps à autre pour faire un bilan de santé".

Dominique Bombino le confirme: "La plupart du temps, les gens ne connaissent pas la discipline et voient l'affiche dans mon magasin, ils posent alors des questions et ont envie d'essayer".

Il faut compter moins d'une centaine d'euros pour une séance. Mais l'iridologie pratiquée seule n'apporterait pas de solutions, c'est l'hygiénisme qui permet aux thérapeutes de fidéliser leur clientèle.

"L'alimentation est la meilleure des médecines", poursuit-il, "l'idée est simple: supprimer la cause et l'effet disparaîtra. Les toxines que le corps trimbale sont dues à la nourriture, c'est pourquoi je conseille à mes clients de changer leur mode d'alimentation et de boire des jus de légumes: avoir un alimentation variée, vivante et végétale".

Michèle, elle, n'a pas changé radicalement son alimentation mais raconte être plus attentive à ce qu'elle ingère, avoir délaissé la viande au bénéfice des légumineuses et faire régulièrement des diètes pour détoxifier son organisme.

Pas d'ordonnance mais un régime alcalin



Pour Dominique Bombino, être iridologue, c'est "être dans la prévention et l'éducation": "J'apprends à mes clients à privilégier une alimentation alcaline qui permet de rétablir l'équilibre acido-basique de l'organisme et d'éliminer ainsi certains maux comme le stress, la fatigue, la prise de poids et surtout de détoxifier l'organisme."

Un régime alcalin consiste à éliminer la viande, les produits industriels, sucrés et les boissons alcoolisées ainsi que la caféine au profit des fruits et des légumes.

Un régime alcalin a pour but de diminuer les aliments acidifiants au profit des aliments alcalinisants. Il s'agit d'éliminer la viande, les produits industriels, sucrés et les boissons alcoolisées ainsi que la caféine au profit des fruits et des légumes.

Dominique Bombino raconte avoir vu l'iris de ses clients changer de couleur au fur et à mesure que le régime alcalin faisait son effet sur leur organisme. Il dit avoir vu des yeux verts devenir bleus: "Notre premier cerveau est l'intestin, tout part de là ", poursuit l'iridologue, "un mauvais fonctionnement de cet organe colore vos yeux de jaune, ce qui teinte le bleu initial".



Pour l'instant, Michèle a toujours les yeux verts.



*Pour des raisons de confidentialité, ce prénom est un prénom d'emprunt.





