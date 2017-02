Par Anne Fourney



Les restaurants affichent quasiment tous complet au Luxembourg pour le soir de la Saint-Valentin. Du moins ceux qui proposent un menu spécial pour l'occasion. Dans la lignée des fêtes de fin d'année, ces menus spéciaux proposent plus de produits nobles que les menus quotidiens.



Ils reflètent bien sûr l'occasion spéciale. Dans les restaurants gastronomiques ou semi-gastronomiques, on affiche complet mais ce n'est pas là que les marges seront les plus importantes, même si la caisse est bien remplie à la fin de la soirée.

Etienne-Jean Labarrère-Claverie a ouvert le Cibo's à Bettembourg il y a trois ans. Son restaurant affiche complet depuis lors tous les 14 février. La Saint-Valentin ne change pas grand-chose à sa charge de travail habituelle, explique-t-il. «On a plus de travail de mise en place, parce qu'il faut gérer une salle avec des tables de deux».



La plupart des clients viennent en couple ce soir-là. Alors évidemment, les tables de deux personnes sont de rigueur.

Les restaurateurs proposent généralement un menu unique pour la Saint-Valentin. «Pour des fêtes comme celle-là, les clients attendent quelque chose de spécial», poursuit Etienne-Jean Labarrère-Claverie. «On choisit de bons produits de saison et on soigne davantage la présentation.» On y trouve du foie gras, du saumon, le skrei a une place de choix. Le prix est de 69 euros hors boissons, un tarif qui reste similaire aux prix des menus habituellement proposés par ce restaurant.

Les clients attendent de l'exception gustative



À la Cristallerie (une étoile Michelin), prestigieuse table de l'hôtel Le Place d'Armes à Luxembourg-ville, le menu de la Saint-Valentin est vendu à 218 euros, hors boissons. Un budget certes, mais qui là aussi reste dans les prix ordinairement proposés par ce restaurant, dont l'hôtel, cinq étoiles, fait partie des Relais et Châteaux.



«Nous proposons un menu de produits de saison, tout en restant fidèle à notre style», explique le chef Fabrice Salvador. «Pour une soirée comme celle-là, nos clients attendent quelque chose d'exceptionnel et de qualité. Ça reste assez simple mais nous prenons le must pour chaque produit. Nous faisons finalement assez peu de marge sur ces produits.»

«Les convives nous font confiance. Et pour nous en cuisine, c'est le plaisir de travailler des produits d'exception, avec beaucoup de saveur, une luxure en somme»

Dans ce prestigieux menu: langoustine, foie gras, bar et veau côtoient la morille, la truffe ou les premières asperges. «Nous aurons une vingtaine de couverts mardi soir. Le but n'est pas de faire du fric à tout prix, mais surtout de se faire plaisir. Les convives nous font confiance. Et pour nous en cuisine, c'est le plaisir de travailler des produits d'exception, avec beaucoup de saveur, une luxure en somme.»

Ce terme de luxure, le chef l'emploie à plusieurs reprises, pour souligner l'immense plaisir de savourer des produits rares, de luxe, au goût exceptionnel, travaillés avec un suprême raffinement.



Des prix négociés bien à l'avance avec les fournisseurs



Entre Mondorf et Remich, à Ellange-Gare, le restaurant La Rameaudière est normalement fermé le mardi.

«La plupart des clients qui viennent chez nous pour la Saint-Valentin sont des habitués; c'est pour eux que nous ouvrons le restaurant le soir. Et comme nous avons aussi eu des demandes pour le midi, de personnes certainement plus âgées, nous ouvrons aussi le 14 à midi», sourit Daniel Rameau dont le restaurant affiche complet pour la Saint-Valentin depuis une dizaine de jours.

Foie gras, Saint-Jacques, homard canadien, skrei et agneau sont au menu de La Rameaudière.

«Pour nous c'est aussi l'occasion de faire plaisir à nos clients. On ne fait pas de chichis, ni cœur en chocolat, ni roses. C'est finalement un budget en plus car tout est plus cher à cette période, comme pour les fêtes de fin d'année. Je m'organise toujours bien à l'avance pour négocier un prix fixe avec mes fournisseurs. Cependant pour la Saint-Valentin, mes marges sont plus réduites qu'un autre soir. Mais d'un autre côté nous faisons une centaine de couverts en une journée.»



