Entre les deux réveillons, il est important de prendre soin de soi. À cette période de l'année où l'on fait davantage d'excès gras, sucrés et alcoolisés, voici quelques règles simples pour profiter pleinement de la période festive.

Prendre soin de son ventre

Maux de tête et douleurs d'estomac rythment souvent les lendemains de fête. Paracétamol et jus de citron (le matin à jeun) riche en vitamine C sont les alliés des lendemains difficiles, notamment pour soulager les migraines et purifier l'organisme en chassant les toxines et en brûlant les graisses.

Il est conseillé également de boire beaucoup d'eau riche en minéraux et bicarbonates pour contrebalancer l'effet déshydratant de l'alcool et éviter la "gueule de bois". Le thé vert et des tisanes à base de thym, d'artichaut, de fenouil, de radis noir ou de feuilles de menthe aideront à nettoyer le foie dans les jours qui suivent. Le gingembre, le cumin et le curcuma auront une action anti-inflammatoire, appropriée pour juguler les excès de sucre et de gras.

Cap sur les légumes verts

Entre deux réveillons, rien ne sert de s'affamer. Privilégiez les fibres contenues dans les légumes verts et les bouillons, et les protéines maigres comme le poisson ou la viande blanche. En revanche, on supprimera le café, le sucre, l'alcool et les matières grasses, et on passera son chemin sur les restes de la veille.

Faire du sport

Dès le matin, il faut bouger ! Pour réveiller les endorphines, stimuler le système cardio-vasculaire et brûler les calories, on peut pratiquer la marche ou le vélo, en particulier si l'on rejoint son lieu de travail. Si vous êtes en vacances, profitez-en pour pratiquer un peu plus votre sport favori.

Siester sans culpabiliser

L'organisme a besoin de davantage d'énergie pour digérer les pantagruéliques repas de fête. Il est donc bon de lui accorder du repos. La sieste est le remède imparable pour tenir le coup. Même au bureau, on peut trouver 20 minutes pour s'accorder une pause.

Gérer son stress

Pour bien oxygéner son organisme et éviter d'avoir la mine chiffonnée, pensez à la respiration ventrale. En mettant en place cet exercice, vous récupérerez de l'énergie tout en massant vos intestins : inspirez par le nez en gonflant le ventre. Thorax neutre. Expirez en laissant revenir le ventre. Répétez 4 fois. Faites une pause. Inspirez en gonflant le ventre sur 3 temps, expirez par la bouche en comptant 6 temps. Sur l'expiration, concentrez-vous sur le mouvement du ventre qui va chercher la colonne vertébrale. Répétez 4 fois.

