Une nouvelle étude suggère que les gens qui se lèvent tôt ont une meilleure hygiène alimentaire que les lève-tard.

Parue dans la revue Obesity, une publication de The Obesity Society (TOS), cette étude vient confirmer les données existantes selon lesquelles les personnes matinales seraient en meilleure santé que celles qui se couchent tard. Elle est la première étude de ce genre à tenter de déterminer si le rythme circadien et l'horloge biologique (le chronotype) d'un individu ont un effet sur ses habitudes alimentaires.

Conduite par Mirkka Maukonen, de l'Institut national de santé et de bien-être, émanation du département des Solutions en santé publique d'Helsinki (Finlande), cette étude a pris en compte des données concernant 1.854 participants âgés de 25 à 74 ans et enrôlés dans l'étude finlandaise d'envergure nationale FINRISK en 2007.

Les résultats témoignent de différences claires entre les deux chronotypes (matin ou soir), les scientifiques constatant non seulement que les personnes matinales mangeaient plus tôt le matin que celles "du soir", mais également qu'elles faisaient des choix plus sains pendant le reste de la journée.

Les couche-tard font moins d'exercice

Les gens du soir consommaient davantage de sucre le matin et davantage de sucre et de gras (notamment d'acides gras saturés) le soir. Ils consommaient également moins de protéines.

La différence était encore plus marquée le week-end, les personnes du soir ayant des horaires de repas plus irréguliers et mangeant davantage.

Les personnes du soir dormaient également moins bien et étaient globalement moins actives sur le plan physique.

