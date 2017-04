Les beaux jours s'installent, accompagnés de nouvelles envies d'évasion et de vacances. La peau va progressivement se recouvrir d'un léger hâle, les vêtements se faire plus légers et les plus sportives vont se mettre à l'oeuvre pour se sculpter une silhouette de rêve.

Reste la terrible épreuve du maillot de bain, qui en fait trembler plus d'une à l'approche des vacances. Tendances, formes, morphologie, usage : voici quelques conseils qui vous permettront d'affronter la plage avec style.

Quel maillot pour ma poitrine?

Il s'agit d'un critère injuste, mais c'est peut-être le plus important pour se sentir bien dans sa peau.

Tous les maillots de bain ne conviennent pas à toutes les morphologies. Rondeurs, taille et poitrine peuvent être déterminantes pour se lancer dans un achat, ou au contraire, y renoncer.

Parmi les grosses erreurs à ne pas commettre, il faut se souvenir que le bandeau ne convient pas aux poitrines les plus menues, au risque de les écraser et d'accentuer l'impression de petitesse, et doit être porté avec des armatures et bretelles amovibles sur des poitrines généreuses pour les soutenir parfaitement.

Les fortes poitrines pourront également opter pour des balconnets ou un maillot une pièce avec décolleté en V, alors que les push-up et les maillots à nouer dans le cou seront parfaits pour les poitrines menues.

Pas de vacances pour les complexes

Le mieux serait de laisser les complexes à la maison, et de partir en vacances avec toute l'assurance et le lâcher-prise nécessaires.

Mais, dans le cas contraire, certaines petites astuces permettent de leur mener la vie dure.Les femmes complexées par leur ventre peuvent jeter leur dévolu sur des culottes de bain taille haute, voire très haute, dans la tendance rétro du moment.

Non seulement elles aplatissent le ventre grâce à un effet gainant, mais en plus réduise le risque de petits bourrelets qui gâchent parfois les vacances. Les complexes liés à des fesses généreuses s'envoleront quant à eux grâce à une culotte ou un shorty taille basse.

Plus glamour que jamais cette saison grâce à des jeux de transparence, des découpes et des broderies, les maillots une pièce sont également une solution idéale pour gommer vos complexes.

Quelles tendances cette année?

Les tendances ont légèrement évolué pour l'été 2017, mais une inspiration demeure : la nature.

Que ce soit au niveau de la palette ou des motifs, le végétal sera à l'honneur avec beaucoup de fleurs et des teintes neutres et naturelles (beige, vert, bronze, brun, blanc, sable).

Côté couleurs, il faudra également composer avec des pastel (rose, bleu, vert) et, à contrario, avec des teintes flashy (orange, jaune citron, rose électrique). Les couleurs de l'été en somme.

A noter, le une-pièce, remis au goût du jour depuis plusieurs saisons, sera plus que jamais au centre des attentions avec de nombreux détails ultra-glamour, tout comme la brassière qui séduira les petites poitrines à l'aide de volants et autres froufrous, ou encore le trikini, pour un style pour sportif.

Les pois, les rayures, les fleurs, et les imprimés ethniques et géométriques restent, cette année encore, les stars en matière de motifs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.