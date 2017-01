(AFP) - Chaque année à la même période, les réseaux sociaux sont envahis de clichés tous plus festifs les uns que les autres, accompagnés de voeux pour l'année à venir. 2017 n'a pas fait exception, et nombreux sont les mannequins qui ont fait part de leurs souhaits et de leurs remerciements, mettant en avant des photos prises lors de leur réveillon passé entre amis, en famille, chez eux ou dans des lieux paradisiaques. Tour d'horizon des réveillons du Nouvel An de ces icônes de la mode.