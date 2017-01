(AFP) - Très variées, les activités en pleine nature auront la cote en 2017. Passage en revue des sport qui ont la cote.

Selon les recherches effectuées cet été par PHIT America, la randonnée se classe au huitième rang des 10 sports les plus pratiqués aux États-Unis. La pêche est septième et la marche rapide occupe la première place.

L'American College of Sports Medicine (ACSM) a également classé des activités d'extérieur en 13e et 20e positions de son top 20 des tendances fitness de 2017. Ce classement est établi selon un sondage effectué tous les ans. Les sportifs qui décident de rompre la monotonie des séances en salle en partant à l'assaut de la nature sont de plus en plus nombreux. La très grande variété d'activités que l'on peut pratiquer dehors toute l'année et le stress de la vie urbaine moderne expliquent logiquement cette tendance.

De nombreuses études se sont focalisées en 2016 sur les effets de la nature et des grands espaces sur la santé mentale. Les chercheurs ont découvert que profiter de la nature pouvait diminuer l'agressivité mais aussi améliorer la concentration et l'énergie intellectuelle chez les ados, tandis que se promener en bord de mer ou simplement profiter d'une vue sur la mer serait également bénéfique pour la santé mentale.

La randonnée et la marche sont des moyens simples de sortir et d'apprécier les décors naturels. De récentes études ont démontré l'étendue des bienfaits de ces formes simples d'exercice physique. Chez les seniors qui effectuent de brèves ou de longues promenades, on observe que les chances de développer une maladie cardiovasculaire sont 50% moins importantes et que le risque de malaise est 53% moins important.

Les promenades oxygènent le cerveau et réduisent le stress. Quand les marcheurs sortent en groupe, la dimension sociale de l'activité dope la santé. Bien évidemment, profiter de la vitamine D apportée par les rayons du soleil (sans oublier de se protéger des UV) constitue également un avantage non négligeable.

