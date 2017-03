(AFP) - Les pays de l'Union européenne vont passer à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche et leurs habitants vont perdre une heure de sommeil.

Dimanche, à 2 heures, il sera 3 heures.

Dans la nuit du 25 au 26 mars nous dormirons une heure de moins. À deux heures du matin, il sera trois heures. Ainsi, on pensera se réveiller à 9h alors qu'il sera en fait 10h. Bref, nous allons perdre une heure de sommeil, mais pour gagner finalement davantage de soleil. Car l'astre le plus lumineux de notre système solaire qui jusqu'ici se couchait vers 19h, terminera désormais sa course vers 20h.



Le passage à l’heure d’été a été introduit en 1976, après la crise pétrolière de 1973, afin de faire des économies d’énergie et de faire correspondre au mieux les heures d’activités avec les heures d’ensoleillement.

La sous-consommation que cela entraîne le soir est plus importante que la sur-consommation provoquée le matin. Résultat, selon cette étude, l’heure d’été permet d’économiser 440 gigawatts-heure, soit l’équivalent d’un an d’éclairage de 800.000 ménages et d’environ 1,8 million d’habitants.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.