C'est l'histoire d'un combat de plus de trois ans. Un combat mené par une femme, une Lorraine, qui se veut être la voix de milliers d'autres femmes en France qui souffrent chaque jour. Cette femme c'est Marielle, mère de cinq enfants et vivant à Spicheren, à la frontière allemande. «Il y a une vie avant Essure, et une vie après»: elle nous raconte son histoire.

«Les médecins me prenaient pour une folle»

Tout commence en 2011, après la naissance de son cinquième et dernier enfant. Marielle décide de se faire poser un implant contraceptif définitif, nommé "Essure", du groupe pharmaceutique allemand Bayer. C'est son gynécologue qui le lui a conseillé et la mise en place du dispositif - deux tubes en nickel placés dans les trompes de Fallope pour empêcher les spermatozoïdes d'atteindre les ovules - est rapide et facile. «L'intervention a à peine durer dix minutes», explique-t-elle.

Cet implant se place dans les trompes de Fallope pour empêcher les spermatozoïdes d'accéder à l'ovule.

Très vite, les complications arrivent. Des douleurs au visage, des vertiges, énormément de fatigue... la maman se sent mal et met ces problèmes sur le compte d'une sinusite. Mais lorsque des palpitations cardiaques, des problèmes neurologiques et une perforation de ses tympans font leur apparition, Marielle prend peur, et ne comprend pas ce qui lui arrive.

«J'avais des douleurs constantes, je ne pouvais plus rien faire. Amener mes enfants à l'école, éplucher une orange, tous les gestes simples du quotidien étaient devenus une vraie souffrance pour moi», raconte-t-elle.

Elle multiplie les rendez-vous médicaux, sans succès. «Deux neurologues m'ont dit que j'étais en dépression, en burn-out. Forcément, quand vous dîtes que vous avez cinq enfants, ça ne peut que venir de là, c'est "trop de travail". Mais je savais que je n'étais pas folle, que ces douleurs venaient de quelque part, et pas de ma tête.»

Son état de santé ne fait que se dégrader durant plus d'une année: rien ne la soulage et l'incompréhension demeure. Jusqu'au jour où elle décide de faire quelques recherches sur Internet.

Dis Google?

Tout le monde vous dira qu'il ne faut jamais faire de recherches sur Internet lorsque l'on cherche à éclaircir un problème de santé. C'est exact, mais dans ce cas précis, c'est ce qui a sauvé Marielle. «Je commençais à me poser des questions, à me dire que "tiens bizarrement, tous ces problèmes sont apparus après la pose de mes implants"... alors un soir, j'ai tout simplement voulu voir sur Google si d'autres femmes parlaient de problèmes de santé avec Essure».

Tous ces problèmes sont apparus après la pose de mes implants

Qu'elle ne fût pas sa surprise de trouver un groupe Facebook d'Américaines se mobilisant contre cet implant contraceptif, avec des témoignages de femmes souffrant des mêmes symptômes qu'elle. «Dès le premier post, j'ai eu un choc: une des femmes parlait de sinusite, de douleurs similaires aux miennes. Ça a été un déclic, une évidence.» Elle décide de les contacter et prend rendez-vous chez son gynécologue pour se faire retirer les implants.

«Les douleurs ont aussitôt cessé»

Marielle se fait opérer le 4 janvier 2016, à Strasbourg. «J'ai pris le temps de m'informer avant d'y aller, de poser les bonnes questions. J'ai lu tous les témoignages de ces femmes, en long, en large et en travers et je savais exactement ce que je voulais qu'il me fasse: ne pas tirer sur les implants au risque de les casser, ne surtout pas laisser de résidus dans le corps... J'étais préparée.»

A son réveil à l'hôpital, elle n'en croit pas ses yeux. Les douleurs ont disparu. «Je n'avais plus rien. Tout s'est arrêté instantanément! Je n'en revenais pas. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, j'ai quelques problèmes neurologiques qui demeurent mais rien d'autre. J'ai même eu ma période "hyperactive" en sortant de l'hôpital, pour rattraper toute cette année perdue dans les douleurs», explique Marielle en souriant.

«Elles sont combien en France dans mon état?»

Cette expérience, douloureuse, a fait très peur à cette maman, qui a alors décidé de faire bouger les choses en France, à l'image de ces homologues américaines. Je me suis dit «elles sont combien en France, dans mon état? A souffrir sans savoir pourquoi, à passer pour des folles auprès de médecins?». Elle trouve alors un groupe déjà existant de 20 femmes françaises et décide de s'impliquer avec elles. Et de mettre une pétition en ligne: celle-ci est toujours active, avec près de 73.000 signatures au 25 janvier 2017.

Marielle médiatise son combat dans tous les médias francophones, pour appeler les femmes à appliquer le «principe de précaution» et ne plus se faire poser ces implants.

Elle commence à médiatiser son combat: d'abord via les journaux locaux, comme Le Républicain Lorrain, puis des plus importants, à l'image de BFMTV ou dernièrement le Journal de la Santé avec Michel Cymes. «Moi qui suis d'ordinaire si timide, c'est tout nouveau pour moi!». Et le 10 juin 2016, son association R.E.S.I.S.T pour Réseau d'Entraide, soutien et informations sur la stérilisation tubaire est née.

R.E.S.I.S.T: 800 femmes unies contre Essure

Marielle se retrouve donc présidente de cette association et tente depuis presque un an de porter son message à d'autres. Actuellement, 800 femmes ont adhéré à son association et apportent des témoignages et expériences similaires à celle qu'elle a vécu. Son mari, infographiste, l'a aidé, en créant un site internet dédié. Une page Facebook, Essure France: Alerte ! regroupe également plus de 3.000 femmes.

«On informe les filles, on partage nos expériences, nos douleurs... On n'est pas folles, si il y a autant de témoignages qui sont donnés, c'est qu'il y a bien un problème quelque part!».

Son objectif? «Faire disparaître Essure du marché», ni plus, ni moins. Mais surtout alerter les femmes des effets secondaires de ces implants. «Ma vie a changé; je porte encore les séquelles de cette méthode contraceptive. On est clairement intoxiquées aux métaux lourds. Alors moins il y aura de Essure, mieux ce sera».

Mais Marielle n'est pas en colère contre le groupe Bayer. C'est au corps médical qu'elle en veut vraiment. «On m'a proposé un séjour dans un hôpital psychiatrique, on ne prenait pas mes douleurs au sérieux. "Essure", c'est mon choix, je l'ai choisi, j'ai donné une confiance aveugle à ce système donc je ne peux que m'en prendre à moi-même. Mais l'attitude des médecins à mon égard, c'est ça qui m'a mise le plus en colère.»

La concrétisation: un rendez-vous au ministère de la Santé

Accompagnée de deux autres membres de son association, Marielle s'est rendue au Ministère de la Santé, pour enfin faire bouger les choses en France.

Le 20 janvier dernier, Marielle a pu se rendre, accompagnée d'autres membres de l'association, au ministère de la Santé, pour faire avancer les choses concernant l'implant Essure. «Nous sommes relativement satisfaites de ce qui a été dit», révèle-t-elle.

L'ANSM et le ministère de la Santé français reconnaissent en effet qu'il y a un «souci» et ont placé Essure sous surveillance renforcée en attendant les résultats de deux études. Une première, menée par le groupe Bayer lui-même, et une deuxième, lancée par l'ANSM auprès des femmes possédant des implants Essure. Mais le «principe de précaution» demandé par Marielle et les membres de son association, a été refusé.

Pourtant, ce principe semble aujourd'hui indispensable pour ces femmes. «Ne mettez surtout pas d'implants Essure. Tant qu'il y a un doute, on s'abstient! Nous sommes conscientes d'avoir créer une panique chez des femmes, mais il ne faut pas faire n'importe quoi.

Courir maintenant chez son gynécologue pour se faire retirer ses implants n'est pas non plus une bonne idée. Il faut attendre les résultats de ces études, travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions et ne pas tout de suite lier ses symptômes à la mise en place de ses implants», martèle Marielle.

Un comité scientifique, alliance de médecins et de patients experts, va être créé. «Nous y sommes associées. Les travaux débuteront début avril», explique Marielle. «On nous a aussi signifié qu'il était envisageable d'envoyer un courrier aux 170.000 porteuses d'implants pour les informer des effets indésirables et de demander à l'Assurance maladie une extraction de données du nombre de femmes ayant effectué des examens de tous types depuis la pose des implants.»

Dix pays concernés et plus de 40.000 femmes engagées à travers le monde

Si Marielle a décidé de faire bouger les choses en France, elle n'est pas la seule dans le monde à s'être lancée contre le groupe Bayer pour faire entendre sa voix.

Actuellement, 10 pays se mobilisent contre cet implant contraceptif: Royaume-Uni, Canada, Etats-Unis, Italie, Espagne, Finlande... «Des groupes comme le nôtre se sont créés dans ces pays. Au total, près de 40.000 femmes sont concernées, c'est énorme quand même», souligne Marielle.

«On ne veut pas attendre qu'une femme décède pour que les gens se rendent compte du problème. Il faut se mobiliser!»

Depuis sa mise à disposition, environ un million d’unités ont été vendues dans le monde, dont 240.000 en France, selon le laboratoire Bayer, qui les fabrique. Remboursés par la Sécurité sociale depuis 2005, plus de 20.000 dispositifs Essure sont posés chaque année en France.

Et le Luxembourg?

Des dizaines de pays mobilisés, des milliers de femmes concernées par ces problèmes de santé... qu'en-est-il au Grand-Duché? Le ministère de la Santé admet ne pas avoir «d'informations sur la distribution de ce dispositif médical». Les gynécologues contactés ignoraient également si ce dispositif était en vente au Luxembourg.

«En cas de retrait de dispositifs ou d’incidents en relation avec un dispositif, nous devons obligatoirement être informés par le fabricant», a détaillé le porte-parole du ministère. Fabricant qui actuellement ne prend aucune mesure malgré les appels de ces femmes, et attend patiemment la publication de leur étude fin janvier sur les effets de ces implants, pour «peut-être» enfin agir.

