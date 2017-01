(MM) - Depuis samedi, une procédure d'alerte pollution est déclenchée en Lorraine. La vitesse maximale sur les axes autoroutiers est réduite de 20km/h, comme c'est le cas sur l'A31.

«La vague de pollution a d'abord touché le sud de la région samedi dernier» explique Air Lorraine, l'association qui surveille la qualité de l'air. «En cas de pic de pollution, deux seuils existent concernant les particules fines. Le premier est fixé à 50 µg/m3 et le second à 80 µg/m3» continue un responsable d'Air Lorraine.

En Meuse, Moselle et dans les Vosges, l'alerte pollution a été enclenchée car le premier seuil a été dépassé deux jours d'affilée. En Meurthe et Moselle, le pic de pollution a été plus important et c'est le seuil de 80 µg/m3 qui a été atteint.

Alerte pollution maintenue

Dans chaque département, un arrêt préfectoral a été pris et différentes mesures ont été instaurées. La vitesse maximale autorisée sur les axes autoroutiers et chaussées à voies séparées ainsi que sur le réseau secondaire est réduite de 20 km/h sans descendre en dessous de 70km/h. C'est le cas sur l'A31.

L'arrêté interdit également le brûlage des déchets verts, l'utilisation du bois comme chauffage d'appoint ou d'agrément ainsi que l'utilisation de feux d'artifice.

Maintenue aujourd'hui, l'alerte pollution devrait être reconduite au moins jusqu'à jeudi.

