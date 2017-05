Par Sophie Wiessler

Alors qu'elle était arrivée en tête dans les quatre départements lorrains le 23 avril dernier, lors du premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a été cette fois battue dans tous les départements lorrains par Emmanuel Macron ce dimanche 7 mai.

La Moselle a voté pour le candidat d'En Marche! à près de 57,66% et à 42,34% pour Marine Le Pen. L'abstention quant à elle, s'est élevée à 26,86% dans le département. En Meurthe-et-Moselle, il l'emporte également avec plus de 60.66% des voix contre 39.34% pour Marine Le Pen. L'écart se resserre en Meuse, où Emmanuel Macron remporte 51.62% des suffrages et dans les Vosges, c'est avec 55.25% des voix qu'il l'emporte.

Un vote surprise

Le contraste est encore plus visible sur cette carte comparant le premier et le second tour pour les communes de Moselle et Meurthe-et-Moselle.

Alors qu'au premier tour, on voit la carte colorée de rouge (représentant le Front National), et très peu de communes en bleu (pour Emmanuel Macron), la tendance s'est inversée sur la seconde carte, où le candidat réalise de très bons scores, y compris dans des communes pourtant très ancrées à droite, et connues pour voter massivement pour le Front National.

Premier tour Second tour

Marine Le Pen battue à Hayange

La Moselle Nord a ainsi massivement choisi Emmanuel Macron même si Marine Le Pen réalise encore des scores très élevés dans la Vallée de la Fensch ou en zone rurale.

Emmanuel Macron l'emporte très largement à Thionville (71,10%), à Hettange-Grande (69,96%), à Yutz (67,50%), à Terville (66,99%), à Guénange (56,33%),ou à Sierck-les-Bains (63,46 %)

Dans les communes limitrophes avec le Luxembourg, où les électeurs avaient déjà plébiscité le candidat au 1er tour, les scores sont encore plus hauts: à Basse-Rentgen (80,77%), à Rodemack (80%), Audin-le-Tiche (70.87%), Zoufftgen (70.43%), Mondorf (72.81%) ou encore Ottange (59.93%) et Volmerange-les-Mines (69.02%).

La commune de Villerupt, où Jean-Luc Mélenchon avait réalisé un très bon score au premier tour, et où les électeurs étaient plus que jamais indécis face à ce second tour, c'est finalement Emmanuel Macron, avec 69.15% des voix qui a emporté l'adhésion.

A Hayange, où Marine Le Pen était sortie en tête au 1er tour, et où le maire sortant des dernières municipales, Fabien Engelmann, représente son parti, elle est battue avec seulement 47,54% des voix contre 52,46% pour Emmanuel Macron. Une vraie surprise.

Une abstention record

Les Lorrains ont donc cette fois-ci boudé le Front National au profit du candidat d'En Marche!. Le vote Front National s'est complètement dissout dans le Grand Est, pour le plus grand plaisir de son président, Philippe Richert, qui n'a pas manqué de tweeté dans la soirée.

Je félicite @EmmanuelMacron pr sa victoire. La #Presidentielle2017 montre que les #Français ont choisi la voie de la raison contre le repli! — Philippe Richert (@PhilippeRichert) 7 mai 2017

Mais ces données restent tout de même à relativiser. Bien que le candidat d'En Marche! ait largement devancé Marine Le Pen dans le Grand Est, le taux d'abstention est lui aussi, très élevé. Près de 30% pour toutes les communes citées plus haut. C'est la première fois depuis 1969 que le taux de participation au second tour est inférieur à celui du premier tour.

«La présence de l'extrême droite au second tour n'a pas provoqué de sur-mobilisation par rapport au premier tour contrairement à ce qui s'était passé en 2002. Il n'y a pas eu d'effet de choc car sa présence était attendue», souligne Anne Jadot, maître de conférences en science politique à l'université de Lorraine.

Sans surprise, selon un autre sondage Ipsos-Stéria (mais réalisé de jeudi à samedi), le niveau d'abstention diminue en fonction de l'âge (34% chez les 18-24 ans; 18% chez les plus de 70 ans) et de la situation socio-économique (34% chez ceux qui déclarent moins de 1.250 euros de revenus mensuels, 20% chez ceux qui gagnent plus de 3.000 euros).

