(AFP) - Voici les principales réactions à l'attentat perpétré près du Parlement de Westminster à Londres mercredi, qui a fait trois morts et dont le responsable présumé a été tué, selon la police.

LUXEMBOURG: XAVIER BETTEL a exprimé sa solidarité dans un tweet. Il devait rencontrer son homologue britannique Theresa May ce mercredi après-midi. Le rendez-vous a naturellement été annulé.

My thoughts are with the victims of the terror attack in #London and their families. We have to stand together to fight against terrorism XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) March 22, 2017

ETATS-UNIS : DONALD TRUMP s'est entretenu par téléphone avec la Première ministre britannique Theresa May, a indiqué le porte-parole du président américain Sean Spicer. «Nous condamnons l'attaque de Westminster, que le Royaume-Uni considère comme un acte de terrorisme, et nous saluons la réponse rapide de la police britannique», a-t-il ajouté, assurant Londres du plein soutien de Washington.

Son secrétaire d'Etat REX TILLERSON a présenté au nom des Etats-Unis ses condoléances aux familles des victimes. «Nous condamnons ces actes de violence horribles, et qu'ils aient été perpétrés par des individus dérangés ou par des terroristes, cela ne fait aucune différence pour les victimes».

FRANCE : FRANCOIS HOLLANDE : «Nous exprimons au nom de la France toute notre solidarité et tout notre soutien au peuple britannique et à la Première ministre Theresa May, qui était à la Chambre des Communes quand ça s'est produit et a été amenée à quitter précipitamment les lieux». «Le terrorisme nous concerne tous. La France, qui a été si frappée ces temps derniers, peut savoir ce que le peuple britannique a comme souffrance aujourd'hui», a ajouté le président français. «C'est au niveau européen qu'il faut s'organiser» pour affronter la menace terroriste.

La Tour Eiffel sera éteinte mercredi soir dès minuit en hommage aux victimes de Londres.

ALLEMAGNE : ANGELA MERKEL a apporté mercredi son soutien aux «amis britanniques et à tous les habitants de Londres». «Bien que l'arrière-plan de ces actes ne soit pas encore précis, je réaffirme que l'Allemagne et ses citoyens se tiennent fermement et résolument aux côtés des Britanniques dans la lutte contre toute forme de terrorisme», a déclaré la chancelière allemande dans un communiqué.

RUSSIE: Le ministère russe des Affaires étrangères, via sa porte-parole Maria Zakharova, sur la chaine Rossiya 24: «Nous présentons évidemment nos condoléances et notre compassion à tout ceux qui sont morts. Nous ne soutenons et ne soutiendrons jamais le terrorisme. Nous considérons cela comme un mal auquel il est nécessaire de résister collectivement. Et en ce moment, comme toujours, nos coeurs sont avec les Britanniques et nous partageons leur douleur».

ESPAGNE : MARIANO RAJOY sur Twitter : «L'Espagne est aux côtés du peuple britannique. Je condamne l'attaque près de Westminster, à Londres. Solidarité avec les victimes», a conclu le Premier ministre espagnol.

PAYS-BAS: MARK RUTTE s'est dit choqué par les nouvelles épouvantables« venues de Londres. »Nos pensées vont vers cette ville. Nous suivons la situation avec attention et nous sommes en contact avec les autorités britanniques«, a ajouté le Premier ministre néerlandais.

UE: Le président de la Commission européenne JEAN-CLAUDE JUNCKER: »je suis bouleversé aujourd'hui, et le fait que le jour même (du premier anniversaire des attentats de Bruxelles) quelque chose de similaire se produise à Londres, et contre Londres, me place vraiment dans la situation de celui qui n'a pas assez de mots (...) pour dire ce que je ressens profondément«. »Le Royaume-Uni restera toujours un partenaire et un ami avec lequel nous continuerons de travailler main dans la main dans la lutte contre le terrorisme. Ensemble les Européens ne cesseront jamais de prouver que l'amour triomphera toujours sur la haine et que la tolérance triomphera toujours sur le peur«.

Le président du Conseil européen DONALD TUSK: »mes pensées vont aux victimes de l'attaque de Westminster. L'Europe se tient fermement aux côtés du Royaume-Uni contre le terrorisme, et est prête à aider«.

BELGIQUE : Le Premier ministre belge CHARLES MICHEL, au jour anniversaire des attentats de Bruxelles, sur Twitter: »Nos condoléances vont vers ceux qui sont en deuil et tous ceux qui sont touchés par #London. La Belgique se tient aux côtés (du Royaume-Uni) dans le combat contre le terrorisme.«

ITALIE: Le chef du gouvernement italien PAOLO GENTILONI : »L'Italie est proche du peuple et du gouvernement britanniques face à l'attaque qui a frappé le coeur de Londres et de ses institutions démocratiques. J'exprime les condoléances du gouvernement italien et les miennes aux familles des victimes, et notre proximité aux blessés. L'Italie et le Royaume-Uni se tiennent côte à côte dans la condamnation et dans la riposte ferme à l'encontre de toute forme de terrorisme«. M. Gentiloni a fait observer une minute de silence au début d'une réunion avec des parlementaires.

AUTRICHE: Le président autrichien ALEXANDER VAN DER BELLEN : »Je condamne l'attaque d'aujourd'hui près du Parlement britannique. Ma sympathie est avec les victimes et leurs familles«. Le chancelier CHRISTIAN KERN : »Mes pensées sont avec les familles des victimes«.

GRECE: »Nous exprimons notre solidarité avec le peuple britannique pour l'attaque aveugle d'aujourd'hui«, a tweeté le Premier ministre ALEXIS TSIPRAS.

TURQUIE: Le président turc RECEP TAYYIP ERDOGAN a adressé à Mme May un message de condoléances : »«La Turquie ressent et partage la douleur du Royaume-Uni. La Turquie est toujours solidaire avec son ami et allié le Royaume-Uni dans la lutte contre le terrorisme, qui est l'une de splus grandes menaces contre la paix et la sécurité internationales».

FINLANDE : La Première ministre finlandaise JUHA SIPILÄ, sur Twitter: «Je condamne vivement la terrible attaque au Parlement de Londres. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles».

DANEMARK: Le Premier ministre danois LARS LOKKE RASMUSSEN sur Twitter: «horrifié par les images de Londres. Mes pensées vont vers nos amis britanniques.»

NORVEGE: La Première ministre norvégienne ERNA SOLBERG, sur Twitter : «Terrible de voir une attaque au coeur de la démocratie britannique. Mes pensées vont aux victimes».

POLOGNE: le président polonais ANDRZEJ DUDA a exprimé ses «sincères condoléances aux familles des victimes» sur Twitter.

ROUMANIE : le ministère des Affaires étrangères a exprimé «le profond regret et des condoléances» après «l'attaque» d'aujourd'hui, ainsi que «toute la solidarité avec le peuple britannique».

