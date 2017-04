(AFP) - L'Insee publie vendredi sa première estimation de la croissance au premier trimestre, ultime indicateur de l'activité économique du quinquennat Hollande qui devrait s'achever sur une note mitigée, témoignant d'une reprise poussive.

Dans sa note de conjoncture publiée mi-mars, l'Insee a pronostiqué une hausse de 0,3% du produit intérieur brut (PIB) pour les trois premiers mois de l'année.

La Banque de France, qui était un temps légèrement plus optimiste avec une prévision de 0,4% de croissance, a fini par retenir le même chiffre que l'Institut national de la statistique, en raison d'une production industrielle décevante. L'institution monétaire table sur une croissance de 1,3% sur l'ensemble de l'année, contre 1,5% pour le gouvernement.

Cette année, le premier trimestre est caractérisé par un «grand écart» entre l'optimisme des chefs d'entreprises et des ménages sur leurs perspectives, et des données d'activité plus décevantes, observe Mathieu Plane, de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

L'indicateur de climat des affaires, calculé par l'Insee, est en effet depuis décembre bien orienté, se situant au-dessus de la normale. L'indice des directeurs d'achat du cabinet Markit (PMI) a pour sa part atteint en mars son plus haut niveau depuis près de six ans. Le moral des ménages est, lui, depuis janvier à son plus haut niveau depuis dix ans.

Mais en contrepoint, plusieurs statistiques ont déçu au début de l'année, à l'image de la production industrielle ou de la consommation des ménages.

Cette dernière a surtout été plombée en février par le fort repli des dépenses en énergie. Mais plus généralement, elle «devrait ralentir au premier trimestre parce qu'on a une remontée de l'inflation qui va venir percuter le pouvoir d'achat», indique Mathieu Plane.

Attentes sur l'investissement

Sur le front du commerce extérieur, les chiffres sont aussi mauvais, le déficit commercial ayant atteint un record en janvier.

«Une bonne surprise pourrait en revanche venir du côté de l'investissement», favorisé par les taux bas du crédit, le redressement des taux de marge des entreprises et les dispositifs fiscaux tels que le Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), avance le chercheur.

Par ailleurs, à l'approche de la fin de la mesure de suramortissement fiscal sur les investissements productifs - intervenue mi-avril - «les chefs d'entreprise avaient plutôt intérêt à accélérer leur cycle d'investissement».

Dans l'ensemble, la croissance du premier trimestre devrait «être en ligne avec ce qu'on constate sur la France ces dernières années, c'est-à-dire une croissance qui reste modérée et qui traduit nos problèmes structurels», estime Axelle Lacan, économiste à l'institut COE-Rexecode.

En 2016, le PIB a augmenté de 1,1%, soit légèrement moins qu'en 2015 (1,2%).

«On a toujours du mal à passer la seconde», abonde Mathieu Plane. «On est dans une reprise molle, on ne voit pas vraiment d'accélération».

S'agit-il pour autant d'un échec du quinquennat Hollande sur ce point?

«Ce serait un peu dur», estime Axelle Lacan, évoquant «le bon redémarrage de l'emploi». En 2016, 187.200 emplois ont été créés, du jamais-vu depuis 2007.

Toutefois, «on a une croissance qui s'est enrichie en emplois, mais pas forcément en revenus du fait des secteurs qui ont contribué aux créations d'emplois en 2016», déclare-t-elle, indiquant que celles-ci ont eu lieu essentiellement dans les secteurs de la restauration et de la sécurité.

En outre, «on a un redressement de la situation financière des entreprises qui pourrait à terme avoir des effets sur leur compétitivité», souligne Mathieu Plane.

«Le nouveau président ne sera pas dans la même situation conjoncturelle qu'il y a cinq ans», conclut-il. «Sur le quinquennat à venir, c'est plutôt positif».

