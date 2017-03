«Probabilité extrêmement forte» que Fillon soit sur écoutes (Ciotti, LR)

Paris, 26 mars 2017 (AFP) - L'hypothèse que François Fillon soit sur écoutes, évoquée samedi en petit comité par le candidat lui-même, est «une probabilité extrêmement forte», a jugé dimanche Eric Ciotti, en charge de la mobilisation dans la campagne du candidat de la droite.

«C'est une probabilité extrêmement forte, d'ailleurs qui peut être autorisée dans le cadre des procédures judiciaires qui sont en cours», a affirmé M. Ciotti, interrogé par Europe 1, CNews et Les Echos.

«Il n'y aurait pas d'illégalité juridique mais il y aurait une fois de plus un scandale démocratique», a-t-il ajouté. «C'est en gros ce qui se passe depuis deux mois où, au coeur de la campagne électorale, on a, de façon inédite sous la Ve République, l'immixtion d'une autorité judiciaire dans le cours du calendrier démocratique».

En déplacement samedi dans les Pyrénées-Atlantiques, M. Fillon a réaffirmé, devant quelques journalistes, que des «soupçons lourds» pesaient sur le président François Hollande sur les fuites dans la presse sur ses affaires judiciaires.

«Nous sommes en train d'identifier toutes les infractions qui sont mentionnées dans le livre +Bienvenue Place Beauvau+ et, dans les jours qui viennent, nous rendrons publiques la liste de ces infractions et on demandera qu'une enquête soit ouverte», a-t-il ajouté.

«Quand j'apprends que le président de la République se fait remonter les résultats des écoutes judiciaires, ça veut dire qu'il peut potentiellement écouter un candidat à la présidentielle, qu'on est dans une situation où il est probable que je sois sur écoute», a-t-il encore accusé en aparté.



Fillon s'enferme dans «la théorie du complot»

«Je ne crois pas du tout qu'il y ait une manoeuvre orchestrée. Je pense simplement que François Fillon s'est mis dans une situation impossible, intenable, dont il aurait dû tirer les conclusions depuis déjà longtemps. Il est responsable de la situation créée et plus encore sont responsables ceux qui l'ont poussé à rester» dans la course à l'Élysée, a déclaré sur Radio J le président du MoDem.

«La théorie du complot est un enfermement. Quand on passe son temps à croire et faire croire - et peut-être à faire croire davantage encore qu'à croire - que, en réalité, derrière tout ça, il y a une main noire, il y a des lieux de décision secrets, alors on s'empêche de voir la responsabilité que l'on porte soi-même», a lancé le maire de Pau.

«Chaque fois que quelqu'un est surpris dans des pratiques qui ne sont pas acceptables ou pas défendables, et que la justice commence à s'en occuper, chaque fois, il a l'impression qu'il est victime d'un complot, d'une manoeuvre», a-t-il ironisé à propos de la stratégie du candidat de la droite qui, empêtré dans les affaires, a accusé jeudi soir le chef de l'État d'orchestrer un «cabinet noir».

François Bayrou «ne croit pas» que M. Hollande se livre à ce genre de pratiques. «Je ne ressens pas les choses comme ça», a-t-il insisté.

«La presse fait son travail lorsqu'elle ouvre les dossiers qui étaient fermés (...) Je défends la liberté de la presse et je défends l'indépendance de la justice. Je suis persuadé que les magistrats qui sont en charge d'une enquête préliminaire sur les affaires de François Fillon et de sa famille, comme ceux qui ont ouvert une enquête préliminaire sur les affaires de Bruno Le Roux et de sa famille, sont des magistrats intègres», a-t-il souligné.

Revenant sur l'avalanche de révélations concernant M. Fillon, M. Bayrou a confié être «tombé de l'armoire».

«Je pensais qu'il était sobre dans sa manière de vivre. Je ne savais pas qu'il aimait à ce point le confort ou les facilités de la vie. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit», a-t-il lâché.

Par ailleurs, il a estimé que «l'une des accusations les plus infamantes que le clan qui entoure (M. Fillon) relaie sans cesse» était de dire que les pratiques reprochées au candidat de la droite sont largement répandues dans la classe politique. «Ce n'est pas vrai, c'est mensonger !», a dénoncé M. Bayrou.

