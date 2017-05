(ChB avec AFP) - L'abstention sur la journée de dimanche était évaluée entre 26% et 27% pour le second tour de l'élection présidentielle, un chiffre plus élevé qu'au premier tour, selon des estimations des instituts de sondage Elabe et Harris Interactive.

Au premier tour le 23 avril, l'abstention s'est élevée à 22,23% et elle avait atteint 19,65% au second tour de 2012.

65,30% à 17 heures

Le taux de participation à 17h00 du second tour de l'élection présidentielle opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen s'élève à 65,30%, en baisse de près de quatre points par rapport au premier tour (69,42%), a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur.

Lors du second tour de la présidentielle de 2012, le taux de participation en métropole à la même heure était de 71,96%.

28,23% à midi

La participation à midi au second tour de l'élection présidentielle opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen s'élève à 28,23%, annonce le ministère de l'Intérieur, un niveau quasi stable par rapport à celui du premier tour (28,54%).

Elle est toutefois en baisse par rapport au second tour de l'élection présidentielle de 2012, qui s'élevait à 30,66% à la même heure.

Pour cette élection, de nombreux Français ont en effet affiché leur volonté de ne pas aller voter. Sur Twitter, les hashtags "A voté" côtoient ainsi les "A pas voté" ou encore "Pas complice de Macron".

La Moselle un peu à la traîne

En Moselle, la participation s'élevait à 26,48% à midi (25,46% en 2012) et à 64,16% à 17 heures (67,29% à la même heure en 2012).

