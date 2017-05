Ils ont une vision du monde diamétralement opposée, des conceptions très différentes du rôle international de la France: pourtant rare dans le domaine de la politique étrangère, l'affrontement idéologique est total entre le «mondialiste» Emmanuel Macron et la «souverainiste» Marine Le Pen.

«Emmanuel Macron, candidat de la mondialisation, c'est le libre-échange, une vision qui s'appuie sur la confiance dans les institutions internationales et régionales. Marine Le Pen, c'est l'exact contraire. Sa grammaire internationale, c'est la nation, la souveraineté. Et le libéralisme est considéré quasiment comme un vice», estime Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales et professeur à Sciences Po Paris.

Selon le résultat de l'élection dimanche soir, la diplomatie française sera radicalement différente.

EUROPE

Elle est au cœur de l'affrontement entre les deux candidats. Même si elle a mis de l'eau dans son vin face à des Français majoritairement favorables à l'euro, Mme Le Pen reste souverainiste et identitaire. Son programme entend «restituer au peuple français sa souveraineté», notamment «économique» et «monétaire».

La dirigeante d'extrême droite qui veut transformer l'UE en «Alliance européenne des nations libres et souveraines» veut rétablir les frontières et donc négocier à Bruxelles la sortie de la zone euro et de l'espace Schengen. A l'issue de ces négociations, elle veut organiser un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne.

Elle n'a pas de mots assez durs pour l'Allemagne et accuse son rival d'être «à plat ventre» devant la chancelière Angela Merkel.

Européen convaincu, Emmanuel Macron propose de «refonder» l'UE, en redynamisant le couple franco-allemand et en instaurant une meilleure gouvernance de la zone euro. Il fustige le flou, «le grand n'importe quoi», des projets de sortie de l'euro de sa rivale.

RELATIONS INTERNATIONALES

Pendant la campagne, Macron comme Le Pen ont cherché à peaufiner leur stature internationale. Le premier a rencontré Angela Merkel, qui l'a d'ailleurs adoubé en souhaitant sa victoire entre les deux tours. Il s'est également rendu au Liban et en Algérie, où ses propos sur la colonisation, «crime contre l'humanité», ont suscité un tollé à droite et à l'extrême droite.

La deuxième, qui souhaite un monde «multipolaire», s'est également rendue au Liban, a effectué une visite surprise au Tchad où elle a été reçue par le président Idriss Déby. Mais elle a surtout été reçue en mars au Kremlin par le président russe Vladimir Poutine, un sacre pour celle qui ne cache pas ses affinités avec la Russie.

Avec la Russie: la relation avec Moscou devrait être un axe de la politique étrangère de Marine Le Pen si elle est élue, qu'il s'agisse de lutter contre le terrorisme ou de se retrouver sur des valeurs identitaires ou nationalistes. A cet égard, elle prône une levée des sanctions contre Moscou et soutient l'annexion de la Crimée en 2014.



Emmanuel Macron, opposé à toute levée unilatérale des sanctions, plaide pour «un dialogue exigeant, responsable» avec Moscou. S'il répète que la priorité en Syrie est de lutter contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI), il n'envisage pas comme son adversaire une collaboration avec le régime de Bachar al-Assad, allié de Moscou. Et il a salué les frappes américaines en avril en représailles à l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun.

Avec les Etats-Unis: Marine Le Pen avait été la première responsable politique française à saluer la victoire de Donald Trump en novembre. Le discours «anti-système», anti-élites du millionnaire américain trouve écho au sein du FN. Néanmoins elle s'est dite «étonnée» par les frappes américaines en Syrie.



Emmanuel Macron confessait récemment sur RFI «ne pas savoir qualifier» la diplomatie américaine, mais plaide pour une «coopération forte» avec Washington pour lutter contre le terrorisme. A l'inverse de sa rivale, il ne veut pas quitter le commandement intégré de l'OTAN.

L'Afrique: elle reste comme souvent la dernière roue du carrosse, aucun des deux candidats ne s'étant illustré par des propositions novatrices ou fortes.



Mme Le Pen la voit essentiellement à travers le prisme de l'immigration ou de la lutte antiterroriste, même si elle a promis qu'elle consacrerait 0,7% du PIB français à la «coopération avec l'Afrique».

M. Macron s'est borné à des généralités, tout en promettant un «dialogue exigeant» avec les dirigeants du continent.

