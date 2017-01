(AFP) - Trente-sept départements de la moitié nord de la France étaient en alerte orange samedi en raison des risques liés à la neige et au verglas, selon Météo France.

Ain, Allier, Cher, Jura, Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône et Saône-et-Loire se sont ajoutés à la mi-journée aux 30 départements déjà touchés (Aisne, Ardennes, Aube, Côte d'Or, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Paris et petite couronne, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, Yonne, Essonne et Val d'Oise).

L'Eure et la Seine-Maritime sont en revanche sortis de la vigilance, qui s'étend désormais vers le centre et l'est du pays, où le centre régional météorologique de Strasbourg annonçait samedi à 06H00 des températures comprises entre -7 et -15°C en plaine.

Dans la région parisienne, les températures de la nuit ont été «fortement négatives», de -3 à -11 degrés.

«Une masse d'air très froide s'est installée sur la France», explique Météo France, annonçant pour samedi après-midi des précipitations faibles mais verglaçantes, des Hauts-de-France à l'ouest de l'Ile-de-France et, de façon plus localisée, jusque sur l'Orne et la Sarthe.

«Cette perturbation faiblement active va progresser en direction de l'est et du sud-est», prévoit l'organisme national de la prévision.

«Cet épisode dangereux va gagner progressivement la majeure partie de la région Centre, Champagne-Ardennes, puis la Lorraine et la Bourgogne, enfin l'ouest de la Franche-Comté, le nord de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. La fin de cet épisode de précipitations verglaçantes est attendu en cours de matinée de dimanche», ajoute le bulletin.

Ce pic de froid et ses conséquences verglacées ont provoqué depuis vendredi une vingtaine d'accidents de la route dans le Nord, sans aucun blessé grave déploré. Dans la Somme, on dénombre 19 accidents de la circulation, avec 18 blessés légers et deux blessés graves dont le pronostic vital n'est pas engagé, selon les pompiers.

