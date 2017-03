Par Christelle Brucker et Sophie Wiessler, à Metz



Ce samedi, la candidate du Front national, Marine Le Pen, était en meeting aux Arènes de Metz, devant près de 5.000 militants et soutiens. A 26% dans les sondages, elle est donnée vainqueur du premier tour des élections présidentielles.

Nous sommes allés à la rencontre de ses électeurs, conquis par le rétablissement des frontières et les positions radicales du parti sur l'immigration.

"Moi, je votais à droite"

Sous la pluie, Yves, sa femme et son fils pressent le pas pour rejoindre le hall de la salle de spectacle messine, à quelques minutes seulement du début du meeting. Le premier pour eux.

"Moi, je votais à droite", confie ce père de famille, travailleur frontalier. "C'est à cause de tout ce qui se passe avec Fillon que je suis ici aujourd'hui". Madame, elle, vote FN depuis longtemps, et a hâte de voir Marine Le Pen sur scène. Leur garçon raconte ne plus se sentir en sécurité dans les rues de Metz le soir. Il soutient le Front national lui aussi.

L'insécurité, thème de prédilection de la candidate FN, revient dans toutes les conversations que nous avons pu avoir avec les gens présents. La plupart n'ont pas souhaité tourner une séquence vidéo, mais nous ont tout de même confié leurs sentiments.

D'autres ont carrément refusé de s'adresser à nous. Ici, les journalistes ne sont pas les bienvenus. D'ailleurs, certains confrères sont interdits d'entrée.

Pas de réponse concrète sur le "pass frontalier"

Le programme de Marine Le Pen, qui souhaite rétablir les frontières nationales et sortir de l’espace Schengen, évoque "un dispositif particulier pour les travailleurs frontaliers pour leur faciliter le passage de la frontière".

Nous avons interrogé des élus à ce sujet, mais leurs réponses restent très floues. Alors que le maire FN de Hayange parle d'un "pass spécial frontaliers" qui leur serait fourni sur justificatif d'un travail au Luxembourg, et qui leur permettrait de franchir la frontière plus facilement, Françoise Grolet, élue FN de Metz, voit plutôt ça comme un badge de télépéage, tandis que Hervé Hoff, conseiller régional FN, prévoit carrément d'utiliser les portiques éco-taxe laissés à l'abandon, pour contrôler les véhicules.





Il est clair que le parti ne s'est pas encore réellement penché sur la question, et même avec un "pass", chacun se rappelle des conséquences des contrôles aux frontières instaurés suite aux attentats, sur le trafic transfrontalier.

Par ailleurs, les élus reconnaissent que la proximité du Luxembourg est précieuse pour la région et sauve de nombreux Lorrains du chômage.

Le chômage, c'est justement ce qui fait peur à Anthony, 19 ans, l'un des rares jeunes présents ce samedi après-midi. Militant depuis un peu plus d'un an, cet étudiant sillonne le hall avec des goodies Marine Le Pen.





Face au terrorisme: les contrôles aux frontières

Plus loin, un drapeau tricolore à la main, il y a Jean-Jacques. Militant depuis 30 ans, il a fait la route en bus depuis Colmar avec son ami, son épouse et 150 autres personnes du Haut-Rhin. "J'ai vu le regard des gens changer sur nous. Maintenant, on n'hésite plus à dire qu'on soutient le Front national. Et ça, c'est grâce à Marine."

Quant à la question de la fermeture des frontières, comme tous les militants, non seulement cela ne lui inspire aucune crainte, mais il attend cette mesure avec impatience.

"Nous, on est frontalier avec l'Allemagne et la Suisse, et il n'y a aucun souci pour passer la frontière suisse," conclut-il.

Idem pour Philippe, qui habite Metz: "Les frontières, c'est un filtre (...) la frontière est là pour éviter que les terroristes rentrent chez nous, fassent n'importe quoi et tuent des Français."





La peur exprimée par cet ancien gendarme, Magali, mère de famille de Yutz, la partage également. D'ailleurs, en nous parlant, elle semble complètement désemparée.



Elle avoue ne pas suivre du tout l'actualité politique: on lui a dit de venir au meeting, elle est venue. Elle votera Marine Le Pen le 23 avril prochain, pour ses enfants et ses 7 petits-enfants car elle s'inquiète pour eux.





En matière d'économie, le programme de "relocalisation" du FN séduit. Notamment Sébastien, 38 ans, informaticien à Metz. Il a toujours voté Front national et s'est engagé comme militant en 2013.





Des Luxembourgeois dans la salle

Quelques Luxembourgeois ont assisté à l'événement. Nous en avons croisé une dizaine qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Seule Marie-Thérèse, une habitante de Esch/Alzette, a bien voulu nous dire son sentiment à la sortie du meeting.

Elle a la nationalité française mais vit depuis ses 18 ans au Grand-Duché. Elle compte bien voir sa candidate élue en mai prochain. Elle est totalement sous le charme.





A 4 semaines de l'élection présidentielle française, la candidate du Front national a pu se rassurer sur le soutien sans faille des militants et sympathisants de Lorraine et semble plus que jamais favorite pour le premier tour, toujours devant le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron.

Reste à savoir si le plafond de verre qui a toujours empêché l'extrême-droite d'accéder aux plus hautes fonctions de l'Etat va encore écraser le FN ou si, cette fois, le ras-le-bol des électeurs français va tout emporter, y compris les valeurs de la République.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.