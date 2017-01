Par Nadia Lallemant



L’offre de ski de fond et de ski alpin reste très importante, cette semaine, dans le Sud de la Belgique. Les abondantes chutes de neige du week-end dernier ont fait grimper la couche de poudreuse jusqu’à 50 centimètres dans les Hautes Fagnes. Le gel généralisé la maintient.



En province de Luxembourg, neuf centres de ski sont accessibles, dont le site de La Baraque de Fraiture (Vielsalm), le plus grand domaine skiable de Wallonie avec ses trois pistes de ski alpin et ses quatre pistes de ski de fond de 3, 7, 14 et 21 km.



«Nous avons connu une affluence exceptionnelle le week-end dernier », précise Michel Detaille, le directeur de l’ASBL Pistes de ski de La Baraque de Fraiture. «Environ 7.000 personnes ont été accueillies en deux jours. Après les touristes, les écoles prennent le relais. Elles sont nombreuses à avoir réservé. »



Les gestionnaires du centre de ski nordique de Samrée (La Roche-en-Ardenne) innovent cette année en proposant, en plus des quatre pistes de ski de fond, un itinéraire de 3,5 km réservé au skating.



Dans la province de Liège, aux 18 stations de sports d’hiver des Cantons de l’Est s’ajoutent quatre pistes de ski alpin à Spa, Stoumont, Lierneux et Trois-Ponts. On skie également dans le Hainaut, à Rièze, près de Chimay, et dans le Namurois, sur les pistes de la Croix Scaille à proximité de Gedinne.



Si le gel se maintient, la trentaine de centres de ski de Wallonie resteront ouverts le week-end prochain.



Plus d’infos sur les pistes praticables en province de Luxembourg sur le site web mis à jour au fur et à mesure des informations reçues.



Le bulletin d’enneigement complet, pour la Wallonie, est disponible sur le site web du Centre d’Action Touristique des Provinces Wallonnes.

