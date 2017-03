(AFP) – Deux mois après le début de l'affaire Fillon qui a conduit à sa mise en examen à 40 jours de la présidentielle, le ministre de l'Intérieur français est à son tour en difficulté. Bruno Le Roux, qui a employé ses deux filles adolescentes comme collaboratrices parlementaires, doit s'expliquer mardi devant Bernard Cazeneuve.

L'entourage du Premier ministre, qui a annoncé la rencontre lundi soir rapidement après les révélations de l'émission Quotidien sur TMC, a précisé à l'AFP qu'elle aurait lieu en marge d'un déplacement commun des deux hommes à 10h30 à l'Ecole militaire à Paris.

Selon Quotidien, l'actuel locataire de la place Beauvau a employé ses filles, alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes, en cumulant respectivement 14 et 10 CDD entre 2009 et 2016, pour un montant total de quelque 55.000 euros. Elles n'avaient, lors des premiers contrats, que 15-16 ans.

Certains CDD ont pu avoir lieu en même temps que des stages en entreprise ou sur le temps universitaire, à l'été 2013 pour l'une des filles, 20 jours en mai 2015 pour l'autre, affirme l'émission de Yann Barthès.



Le ministre reconnaît

Cité dans le reportage de l'émission, le ministre reconnaît leur embauche ponctuelle, en contrat à durée déterminée, alors qu'il était député de Seine-Saint-Denis: «Bien entendu, j'ai mes filles qui ont travaillé avec moi sur des étés, notamment, ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence».

Il se défend toutefois d'un «amalgame» avec l'affaire Fillon, puisqu'il s'agit selon lui, «d'un boulot d'été auprès d'un parlementaire».

Fin janvier, Le Canard enchaîné a révélé que l'épouse de François Fillon, Penelope, sans profession connue jusque-là, avait été rémunérée comme assistante parlementaire de son mari pendant de nombreuses années. Le parquet national financier avait immédiatement ouvert une enquête préliminaire pour «détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits» sur ces soupçons d'emplois fictifs, ensuite élargis à deux enfants du couple.

«Pratique très répandue»

Les révélations ont fait vaciller la candidature de François Fillon à la présidentielle, mais, malgré une mise en examen intervenue rapidement, l'ex-Premier ministre a finalement réussi à résister aux appels au retrait qui émanaient de son camp.

Bruno Retailleau, le coordinateur de la campagne de François Fillon, a semblé ne pas vouloir accabler Bruno Le Roux mardi. «On a toujours dit que cette pratique, qui vise pour un parlementaire à employer ses enfants ou ses proches, était très répandue», a botté en touche le sénateur Les Républicains sur France 2. «Je ne ferai pas plus de commentaires, parce qu'il faut parler du fond. On a trop souffert nous-mêmes de ces débats-là qui tiraient vers le bas la politique pour ne justement pas utiliser ces ficelles.»

«S'il a fait bosser vraiment ses filles, on va pas lui reprocher», a dit pour sa part Hervé Morin, président du parti Les Centristes et soutien du candidat de la droite, sur BFMTV. «Ce que j'observe en revanche, c'est que M. Le Roux on le sait depuis hier, j'ai pas entendu le parquet national financier se saisir de l'affaire dans la journée», «là, les magistrats sont absents», a-t-il ajouté.

Quant au patron du PS Jean-Christophe Cambadélis, il a estimé sur RTL que le «problème» n'était «pas d'embaucher des proches mais de savoir s'ils ont travaillé», arguant que «rien ne permet de dire que c'est un emploi fictif». Et d'ajouter: «ne faisons pas démissionner les gens à partir d'un soupçon...»

«Chaque contrat faisait l'objet de missions qui ont été honorées», a assuré le cabinet du ministre à Quotidien. Des missions «effectuées en horaires renforcés avant et après le stage, et en travail à distance durant le stage (travail de rédaction, mise à jour de fichiers, recherches, etc.) et durant plusieurs jours supplémentaires à l'automne», a-t-il ajouté.

