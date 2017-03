(AFP) - Christine Angot et François Fillon ont eu un échange tendu jeudi soir sur France 2, la romancière accusant notamment le candidat de la droite de faire un «chantage au suicide» en évoquant Pierre Bérégovoy.

«En cas de second tour Fillon-Le Pen, beaucoup s'abstiendront», a entamé l'écrivain, qui a ensuite montré un bracelet à son poignet offert par quelqu'un qui «voulait obtenir quelque chose de moi» puis évoquer La Revue des Deux Mondes, qui était tout «un symbole», et où Penelope Fillon est censée avoir travaillé. A l'issue d'un long monologue, M. Fillon a rétorqué à cette mise en cause: «De quel droit vous me condamnez ? De quel droit vous estimez que l'emploi de mon épouse était illégal et qu'il était indécent?».

«Je ne vous condamne pas, je vous dis ce que je ressens et nous sommes des millions à ressentir cela», a-t-elle coupé.

«C'est parce qu'un journal a décidé de m'accuser que je suis coupable (...) Vous parlez de votre bracelet, moi j'ai rendu les costumes!», a répondu l'ex-Premier ministre.

Et Mme Angot d'enchaîner: «Vous ne reculez devant rien ! Votre parole est malhonnête. Et vous savez ce que c'est le pompon de toute cette histoire ? C'est le coup de Bérégovoy que vous nous avez fait tout à l'heure, ça, ça passe pas!». M. Fillon avait évoqué l'ancien Premier ministre socialiste, mis en cause dans une affaire de prêt et qui s'est suicidé en 1993.

«Ma question est la suivante: est- ce que vous nous faites un chantage au suicide, monsieur?», a-t-elle questionné. «Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations mensongères?», a-t-il lancé.

«Le coiffeur de François Hollande cela ne vous a pas choqué naturellement», a relancé le candidat. «François Hollande n'a pas d'affaires», a répondu Mme Angot.

«Mais qu'est-ce que vous en savez?», a rétorqué François Fillon. «Il n'est pas mis en examen», a répondu la romancière, qui avait récemment exhorté fin février François Hollande à se représenter à la présidentielle.

Lors de cette émission politique, c'est la coutume d'inviter des personnalités pour débattre avec l'invité politique. Ont été invités par le passé Alexandre Jardin ou l'ancien trader Jérôme Kerviel.

