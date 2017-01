(AFP) - Aucun signe de vie n'émanait jeudi des décombres d'un hôtel où se trouvaient une trentaine de personnes, dont des enfants, après l'avalanche qui l'a enseveli mercredi, non loin de la zone frappée par plusieurs séismes dans le centre de l'Italie.

L'alerte avait été donnée en fin d'après-midi mais les secouristes ne sont arrivés que dans la nuit, après des heures d'efforts à ski sous les bourrasques de neige.

«La situation est dramatique. Aucun signe de vie», a déclaré à l'AFP le porte-parole des pompiers italiens, Luca Cari. «La structure a été frappée de plein fouet par l'avalanche», qui a emporté des matelas sur des centaines de mètres.

"Nous cherchons à récupérer les corps"

«Maintenant, nous cherchons à récupérer les corps», a-t-il indiqué, tout en assurant que les secouristes ne perdaient jamais espoir de retrouver des survivants.

Deux personnes en hypothermie ont été secourues à l'extérieur et deux victimes ont été extraites des décombres.

L'un des survivants, Giampiero Parate, 38 ans, hospitalisé à Pescara, sur la côte, était sorti chercher des médicaments pour sa femme dans sa voiture quand l'avalanche a frappé. Il a réussi à s'extraire mais n'a pas pu retourner dans l'hôtel et s'est réfugié dans sa voiture.

L'un de ses amis, Quintino Marcella, a raconté à l'agence AGI qu'il l'avait appelé à l'aide mercredi vers 17H40 (16H40 GMT) et lui avoir encore parlé jeudi matin: «Il était un peu confus mais il pleurait, désespéré, parce qu'il s'inquiétait pour ses enfants de 6 et 8 ans et pour sa femme».

22 clients et 7 membres du personnel

Selon la Protection civile, citée par la presse, il y avait mercredi 22 clients et 7 membres du personnel à l'hôtel Rigopiano, une élégante structure de trois étages avec piscine chauffée et sauna située près de Farindola, dans les Abruzzes.

L'hôtel est désormais presque entièrement enseveli, selon des images aériennes fournies par les pompiers, qui montrent aussi des voitures retournées, à moitié ensevelies sous la neige. Des images de l'intérieur filmées par la police montrent un hall et des couloirs vides, et apparemment intacts, mais aussi d'autres endroits emplis d'amas de neige, de roches et de débris.

Les premiers secouristes arrivés à ski dans la nuit ou en hélicoptère le matin ont commencé à déblayer à la pelle, tandis que la colonne mobile des secours, se frayant lentement un chemin dans la montagne, est arrivée en fin de matinée, avec du matériel pour déblayer et des équipes cynophiles.



