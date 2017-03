(ChB) - Vendredi, une délégation française était en visite au Schengen-Lyzeum de Perl, établissement germano-luxembourgeois afin de s'inspirer de ce modèle pour un futur collège franco-germano-luxembourgeois.

Patrick Weiten, le président du Conseil départemental de la Moselle, attendait beaucoup de cette visite, censée opérer un rapprochement des systèmes éducatifs français et luxembourgeois en vue de construire une véritable coopération transfrontalière.

Il était accompagné de Marie Reynier, la rectrice du Grand Est et de l'académie de Nancy-Metz, signe que le projet intéresse au plus haut niveau.

Un modèle à suivre

Le département a déjà mis en place des partenariats linguistiques et éducatifs avec le Luxembourg et l'Allemagne. Le Schengen-Lyzeum de Perl en est un exemple concret puisqu’il est partenaire des deux dispositifs phares en matière d'apprentissage de la langue du voisin (SESAM GR, qui vise à offrir aux jeunes, de la maternelle au collège, des clés pour vivre, évoluer et travailler dans la Grande Région en misant sur le plurilinguisme, l’interculturalité et la coopération avec les entreprises, et EDUCO).



La visite de cet établissement à la pédagogie innovante constitue donc pour le département mosellan un modèle à suivre en vue de la création d’une éventuelle offre scolaire franco-germano-luxembourgeoise.

Le Schengen-Lyzeum fêtera cette année ses 10 ans d’existence. Créé à la suite d’un accord entre la Sarre et le Luxembourg, il compte aujourd’hui 830 élèves (dont 36 élèves français) et 120 enseignants.

98% de réussite aux examens de fin d'études secondaires

Placé sous la responsabilité de l’Allemagne, il fait figure d’exception car sa pédagogie innovante est basée sur les échanges et la confiance.

Les travaux en petits groupes sont privilégiés et chacun pratique 4 langues: l’allemand, le luxembourgeois, le français et l’anglais. Les élèves de Terminale peuvent préparer l’Abitur (le baccalauréat allemand) ou le baccalauréat luxembourgeois. Le taux de réussite à l’examen est de 98%.

Le numérique est largement développé puisque 400 ordinateurs (soit environ un pour deux élèves) sont à disposition, dont une centaine de portables en libre-service. Toutes les conditions sont réunies pour favoriser à terme l’employabilité de ces jeunes dans la Grande Région.

"Il suffit d'avoir une volonté politique"

Ce premier partenariat entre la Moselle, l’Education nationale et le Luxembourg esquisse les bases d’une coopération solide entre les deux pays sur le thème de de l’éducation, avant la création d’un collège franco-germano-luxembourgeois.

"C'est simple, il suffit d'avoir une volonté politique, et que l'Etat nous laisse faire", a déclaré Patrick Weiten à nos confrères lorrains de Mirabelle TV.