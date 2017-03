(AFP) – Le candidat PS à la présidentielle Benoît Hamon a conclu son discours dimanche à Bercy en fixant son cap, celui de «la première République sociale, écologique, puissante», promettant à ses partisans de «faire du bruit dans cette élection».

«Je sais que cette histoire (de France, NDLR) est faite de batailles remportées, quand tous les disaient perdues. Imaginez d'ailleurs si un bel esprit était allé voir les révolutionnaires de l'An II qui à Valmy faisait trembler le sol (...) en leur disant: "soldats, faites un peu moins de bruit, les sondages donnent le duc de Brunschwig gagnant". Alors nous allons faire du bruit dans cette élection. Le bruit de la multitude, de la multitude qui veut être entendue», a dit Benoît Hamon, visiblement ému.

Benoît Hamon: «Voilà ce que je veux être, voilà ce que je suis, candidat pour. Pour plus de justice, pour plus d'écologie, pour plus de fraternité, pour un futur désirable, pour une nouvelle espérance».

Photo: AFP

«Nous allons faire le bruit immense de l'espérance qui vient (...) Parce que nous sommes la gauche, nous ne croyons pas à la fatalité d'un monde condamné à l'injustice sociale, avant sa destruction écologique. Nous ne croyons pas à la fatalité d'une élection par défaut, par dépit, par déprime. Nous sommes fatigués de voter contre. Nous voulons voter pour», a poursuivi M. Hamon sous un tonnerre d'applaudissements.

«Tenir surtout face à l'air du temps»

«Voilà ce que je veux être, voilà ce que je suis, candidat pour. Pour plus de justice, pour plus d'écologie, pour plus de fraternité, pour un futur désirable, pour une nouvelle espérance», a dit le candidat, qui avait rappelé auparavant son «cap», celui d'une «République bienveillante, la première République sociale, écologique, puissante».

Outre François Mitterrand, M. Hamon a mis ses pas dans ceux de «Michel Rocard, Lionel Jospin, Martine Aubry, Henri Emmanuelli», des «femmes et des hommes qui vous apprennent qu'il faut tenir même face à l'air du temps, surtout face à l'air du temps».

Photo: AFP

«Allez, allez voir les Français, ceux qui sont en colère, déçus, perdus (...) Allez au delà des partis politiques, des appareils, des prédictions et des sondages. Allez, allez convaincre ceux que plus rien ne convainc. Allez parler à ceux à qui plus personne ne parle désormais. Allez chercher les femmes, les hommes dont nous avons besoin, mais surtout qui ont tellement besoin de nous (...) Allons ensemble jusqu'à la victoire», a conclu M. Hamon.

