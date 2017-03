(MF avec AFP) – Décidément la campagne présidentielle française de 2017 est imprévisible. Après avoir annulé, sans donner de raison, ce mercredi matin sa visite au Salon de l'Agriculture, le candidat de la droite française à l'élection présidentielle, François Fillon vient d'annoncer, résolu et en adoptant une position offensive: «Je ne me retirai pas, j'irai jusqu'au bout».



Il a appris ce matin qu'il est convoqué par les juges le 15 mars 2017, soit deux jours avant la clôture des parrainages mais qu'il maintient, contre vents et marées, sa candidature à la présidentielle.



Après s'être longuement fait attendre au pupitre installé à son QG de campagne, dans le XVe arrondissement de Paris (sa déclaration avait été annoncée pour midi), François Fillon a pris la parole à 12h32 pour une courte allocution d'à peine plus de sept minutes au cours de laquelle il a expliqué «ne pas avoir été traité comme un justiciable comme les autres».



Dans la matinée François Fillon avait consulté tous les ténors de la droite au cours de la matinée, dont Alain Juppé et l'ancien président Nicolas Sarkozy.

«Je m'en remets au peuple français»

«Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée», a affirmé le candidat de la droite.

«Aujourd'hui, c'est à vous, mes compatriotes, que je m'adresse d'abord. Au-delà de la procédure judiciaire, c'est au peuple français et à lui seul que j'en appelle désormais. À ceux qui me suivent comme à ceux qui me combattent», a-t-il poursuivi.

«C'est au peuple français que je m'en remets, parce que seul le suffrage, et non une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République française», a insisté le député de Paris.

«Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, de mes droits ou de la présomption d'innocence. C'est de vous, dont la volonté souveraine ne peut être annulée, annihilée, détruite», a mis en garde celui qui avait gagné la primaire de la droite fin novembre.



«Je vous demande de résister»

Il compte être au rendez-vous présidentiel, au premier tour, le 23 avril, «avec une détermination redoublée.»

«Je ne permettrai pas que le seul choix qui nous soit collectivement donné soit celui de la folle aventure de l'extrême droite ou de la continuation du hollandisme», a-t-il aussi dit, répétant là une accusation récurrente à l'égard de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, annoncés par les sondages comme les futurs concurrents du second tour.

«Je vous le dis avec gravité, ne vous laissez pas abuser. Ne laissez personne vous priver de votre choix», a encore imploré M. Fillon, au moment où les mêmes enquêtes d'opinion l'annoncent exclu du second tour.

«Parce que votre voix seule doit décider de notre avenir commun, et parce que ma volonté de servir est plus grande que les accusations qui sont portées contre moi, je vous demande de résister. Je le fais. Ma famille le fait malgré tous les tourments. Ma famille politique le fera», a-t-il encore assuré.

«Oui, je serai candidat à la présidence de la République, et nous tirerons de ces épreuves, avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste, le surcroît de force qu'il nous faut pour l'emporter et redresser notre pays», a-t-il encore assuré en conclusion.

