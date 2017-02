(AFP) – Le centriste François Bayrou (MoDem) ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et propose une alliance à Emmanuel Macron (En Marche!), a-t-il annoncé mercredi lors d'une conférence de presse.

«Parce que le risque est immense, parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés, j'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance», a déclaré M. Bayrou, qui n'a pas souhaité parler de «ralliement» ni de «ticket» avec M. Macron.

«Je lui dis, le danger est trop grand, il faut changer les choses et le faire d'urgence. Unissons nos forces pour y parvenir», a insisté M. Bayrou, qui avait été candidat à l'élection présidentielle en 2002 (6,8% des voix), 2007 (18,6%) et 2012 (9,1%).

«C'est sans doute un geste d'abnégation et sans doute aussi un geste d'espoir pour notre pays», a expliqué l'ancien ministre de l'Education (1993-1997), âgé de 65 ans.

«A cette situation exceptionnelle, il faut une réponse exceptionnelle à la hauteur des périls qui menacent notre État», a-t-il ajouté, en évoquant la situation «décomposée» de la «démocratie» en France qui «nourrit le pire des risques, la flambée de l'extrême droite».



«L'acceptation tacite et presque unanime de ces abus»

A gauche, «le parti du président et du gouvernement sera représenté à la présidentielle par un opposant», «cela veut tout dire», a-t-il illustré.

«A droite, le dévoilement des affaires révèle non seulement l'existence de privilèges et de dérives mais, ce qui est plus choquant encore, l'acceptation tacite et presque unanime de ces abus», a-t-il ajouté en pointant le danger d'une augmentation de l'abstention.

Le maire de Pau, qui estime que «la dispersion des suffrages et des propositions ne peuvent qu'aggraver les périls», conditionne son soutien à l'ancien ministre de l'Economie à des «exigences, qui sont toutes d'intérêt général».

Il demande notamment au candidat d'En Marche!, qu'il rencontrera dans les prochaines heures, de prévoir dans son programme «une loi de moralisation de la vie politique, en particulier de lutte déterminée contre les conflits d'intérêt».

«Je refuse comme j'ai refusé toute ma vie que des intérêts privés, de grands intérêts industriels ou financiers, prennent la vie publique en otage», a-t-il développé.



«Une véritable alternance»

«Je ne cèderai rien sur la séparation nécessaire de la politique et de l'argent, c'est l'occasion ou jamais de l'imposer», a-t-il renchéri.

M. Bayrou demande également «une véritable alternance, un vrai changement des pratiques et des orientations et non pas un recyclage des pratiques antérieures», et une amélioration de la représentativité politique car «les deux partis qui gouvernent la France sans interruption depuis des décennies, trustent la totalité de cette représentation».

«Je souhaite qu'il soit clair que la France résistera à la pente universelle qui cherche sans cesse à réduire la rémunération du travail indépendant ou salarié», a-t-il encore exigé.

«Nous avons des appproches différentes, des expériences différentes, des expériences politiques différentes, des enracinements politiques différents», a conclu M. Bayrou sur une note plus personnelle.

«La confrontation de cette vision et des idées, l'influence de l'une sur l'autre, la conviction des uns partagée avec la conviction des autres, apportera à la campagne électorale, et beaucoup aussi à l'aventure humaine qu'une telle campagne suppose et représente», a-t-il plaidé.

