(AF) - L'agressivité et les insultes: ce sont les deux aspects marquants que retiennent les médias des pays voisins de ce duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce débat, mercredi soir, qualifié d'«historique» par de nombreux médias, a été très suivi hors de France.

La plupart ont été choqués, dépités par l'agressivité qui est ressortie de ce «débat d'une violence inouïe» pour nos confrères du Soir jeudi matin; Le Soir qui estimait dans un autre article publié plus tôt, à l'issue du débat, que Le Pen était le «bulldozer» et Macron le «professeur». Il s'agissait du «pire débat de la Ve République» pour Paris Match Belgique, débat que L'Avenir qualifie d'«indigne».

Spiegel Online y voit, dans une «bagarre» qui s'est déclarée «dès les premières secondes», un débat «empreint de démagogie», une succession de «coups bas» où les candidats n'ont pas fait de débat de fond. Même ton sur le FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) qui a vu une rencontre «d'une agressivité sans précédent» et rapporte que «la majorité des Allemands» a trouvé Macron «plus convaincant».



Chez les Anglais, la BBC trouve aussi que Macron sort gagnant de ce débat et le Telegraph de Londres se montre lui aussi marqué par un débat «hautement agressif». De l'autre côté de l'Atlantique, le New York Times titre sur un débat «infernal» («vicious») et débute son article sur les invectives qui ont fusé au cours du débat, après une succession d'accusations de part et d'autres. Le Wall Street Journal voit chez Le Pen une tentative de réduire le fossé qui la sépare de son adversaire tout en mettant les nerfs d'Emmanuel Macron à rude épreuve.



