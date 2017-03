(AFP) - La rupture entre le Royaume-Uni et l'Union européenne porte un coup au projet européen de l'après-guerre. Née il y a 60 ans, cette Union est la dernière tentative, dans la longue et sanglante histoire européenne, pour unifier le Vieux continent.

L'Empire romain



QUAND: 27 avant JC - 476.

OU: Du nord de l'Angleterre à l'Afrique du nord, de la côte atlantique au Moyen-Orient.

QUOI: L'imaginaire autour de l'unification de l'Europe s'ancre dans l'histoire de l'Empire romain, dont l'influence s'est déployée sur un territoire plus vaste encore que l'Union actuelle.

C'est dans la «cité éternelle», berceau de la civilisation européenne après Athènes, que les pères fondateurs ont signé le traité fondateur de l'UE le 25 mars 1957.

Mais si l'hégémonie de Rome a duré plus longtemps que n'importe quel autre empire, elle a fini par décliner, miné par les luttes intestines et les invasions barbares.

Charlemagne



QUAND: 768-814.

OU: de l'Europe de l'Est à la Bretagne et une grande partie de l'Italie.

QUOI: Charlemagne, roi des Francs, est le lointain continuateur de Rome. A sa mort en 814, il est reconnu comme le premier empereur d'Occident.

Charlemagne, dont le palais est à Aix-la-Chapelle (ouest de l'Allemagne), unifiera son vaste royaume par la conquête avant d'être couronné empereur par le pape Léon II (750-816).

Il imposera la foi chrétienne dans tout l'Empire carolingien, tout en conduisant réformes politiques et renouveau spirituel.

Charlemagne est considéré par beaucoup comme le véritable père de l'Europe.

Charles Quint



QUAND: 1515-1555

OU: Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas et Amérique du sud.

QUOI: Né à Gand, en Flandre, Charles de Habsbourg, dit Charles Quint, est le dernier monarque du Saint-Empire romain germanique à vouloir unifier l'Europe sous la bannière de la chrétienté face à l'avancée ottomane.

Mais ses ambitions se heurtent à celles du roi de France François 1er en Italie. C'est aussi sous son règne qu'éclate le schisme protestant de Martin Luther (1517) et le début des guerres de religion qui vont ravager l'Europe.

Lassé des échecs, Charles Quint abdique après 34 ans de règne et se retire dans un monastère en Espagne. C'est la fin du rêve impérial européen.

Jusqu'à:



Napoléon Ier



QUAND: 1799-1815.

OU: de l'Espagne aux portes de Moscou.

QUOI: La Révolution française, fille des Lumières, a marqué à jamais l'Europe continentale à travers la foudroyante et brutale épopée napoléonienne.

Nourri de la Rome antique, Napoléon Bonaparte s'est embarqué dans une décennie de conquêtes, illustrées par de brillantes campagnes militaires qui ont pris fin avec le désastre de Waterloo, près de Bruxelles.

Couronné empereur des Français le 2 décembre 1804, Napoléon n'a pas manqué d'invoquer Charlemagne lors de son sacre. Il a donné à Paris un Arc de Triomphe, à la romaine, et créé la Légion d'Honneur sur le modèle de la Legio Honoratorum romaine.

Victor Hugo



QUAND: Les années 1840

QUOI: Après le congrès de Vienne (1815) qui réunit les vainqueurs de Napoléon, La paix règne désormais et les grandes puissances, profondément conservatrices, veillent prudemment à l'équilibre des forces en Europe.

Face à elles, vont se dresser des républicains comme Victor Hugo ou Giuseppe Mazzini, plaidant pour la première fois pour des «Etats-Unis d'Europe» fondés sur la paix et un destin commun.

Considérée comme utopiste, c'est cette vision de l'Europe qui renaît après la Seconde Guerre mondiale, guidant les élans fédéralistes des pères fondateurs de l'UE comme Jean Monnet et Robert Schuman.

Entretemps:

Hitler



QUAND: 1938-1945

OU: Presque toute l''Europe, des parts de la Russie et de l'Afrique du nord.

QUOI: La vision de l'Europe du 3e Reich tient surtout du «Lebensraum» («l'espace vital»), théorie géopolitique qui sert à justifier la politique expansionniste de l'Allemagne nazie.

Hitler, comme Napoléon, paiera très cher sa campagne de Russie qui s'achèvera en retraite.

L'eurosceptique Boris Johnson, devenu ministre britannique des Affaires étrangères, avait déclenché une vive polémique l'an dernier en comparant l'UE à Napoléon et Hitler.

L'Union européenne



QUAND: 1957 - ???

OU: 27 Etats membres avec le départ du Royaume-Uni.

QUOI: Cinq ans après la fin du deuxième conflit mondial, en 1950, le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman dévoile un projet d'union économique entre la France et l'Allemagne de l'ouest, s'inspirant des idées de l'économiste Jean Monnet.

Un an plus tard, six pays - Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg et Pays-Bas - forment la Communauté économique du charbon et de l'acier (CECA), socle pour le Traité de Rome.

Tout au long des décennies, l'Union s'élargira progressivement à 28 membres jusqu'au séisme du 23 juin 2016, quand les Britanniques décident de reprendre le grand large.

