Dans le cadre de la «Réformation 2017», la paroisse francophone de l’Eglise protestante du Luxembourg invite à une conférence-débat le lundi 20 février à 19.30 heures à l’Eglise protestante du Luxembourg (5, rue de la Congrégation, Luxembourg) animée par le pasteur Laurent Schlumberger, président du Conseil national de l’EPUdF (Eglise protestante unie de France). Le thème de la conférence: «Vers un christianisme post-confessionnel».



Qu'est-ce qui caractérise l’Eglise protestante ou les Eglises protestantes en France de nos jours?

En France, les protestants font partie d'une minorité, a peu près 2, au plus 4 % de la population. Pour nous, ce qui est important, c'est notre visibilité. Le rôle de l'Eglise a changé, autrefois on était pratiquement chrétien par défaut. Mais de nos jours, la plupart des gens n'ont aucune idée de l’Evangile, nous voulons aller à leur rencontre et de plus nous nous sommes engagés dans un travail de reformulation, qui est propre à notre Eglise, de notre déclaration de foi et le nouveau texte sera adopté, si nous y arrivons, lors du prochain Synode national dans trois mois. Notre préoccupation n'est pas de changer nos convictions, mais nous voulons être attentifs à ce qui n'est plus tenable dans un monde globalisé. Nous voulons une Eglise de témoins. Notre action comprend trois buts essentiels: comment dire l’Evangile, encourager le rayonnement des communautés et, là où c'est possible, transposer les structures pour aller davantage à la rencontre des contemporains.



Comment se traduit cet engagement?

Le protestantisme se doit de reconnaître les minorités et soutenir les étrangers, aussi au regard de notre histoire de réfugiés et d'exilés et à cause du souvenir encore vif des persécutions depuis cinq siècles. Ainsi, nous sommes engagés pour l'accueil et l'hébergement etc. des réfugiés, quelle que soit leur religion, en France. Nous avons d'ailleurs de la peine à nous faire entendre, quand nous nous exprimons à ce sujet, l'accueil des réfugiés est très mal organisé.

Qu'est-ce qui fait pour vous l'essence du protestantisme?



Ce qui est central dans le protestantisme, et ce qui est au cœur de la réforme, c’est la souveraine liberté de Dieu, le message de sa libre grâce et la gratuité de la relation avec lui. C'est Dieu qui parle aux hommes, qui s'adresse à eux.



Qu'est-ce qui différencie l'Eglise protestante de l'Eglise catholique?

Avec l'Eglise catholique, les différences fondamentales sont surtout doctrinales. Il n'y en a pas sur l'essentiel, mais la manière de vivre la religion relève de styles différents. Le rapport au sacré est beaucoup plus important pour les catholiques, l'idée de substance est essentielle ainsi que l'eucharistie qui n’est pas du tout au centre de la théologie protestante. Pour nous ce sont l'écoute et les textes qui sont mis en avant. Ceci étant dit, l'unité visible est essentielle. Pour citer un ami, la formule valant ce qu'elle vaut: «Le catholicisme, c’est des familles très différentes dans une seule maison. Le protestantisme, c’est une seule famille dans des maisons différentes.»



Comment se décline en France l'année de la Réforme?

Luther en est la figure fondatrice méconnue, et la caricature du moine paillard participe de cette méconnaissance. La figure du réformateur, c'est plutôt Calvin, et notre référant, c'est plutôt notre histoire, notre passé. C'est ce qui a fait de nous un groupe soudé. Nous n'avons pas voulu faire de 2017 une année de la commémoration historique, et nous ne prévoyons pas de grandes manifestations dans l'ensemble, il y en aura un rassemblement à Strasbourg en automne, mais nous avons organisé des actions dans les paroisses. Par ailleurs, c'est très bien que le pape François se soit rendu à Lund en octobre dernier pour prendre part à la commémoration des 500 ans de la Réforme.

Quel avenir pour l'œcuménisme, l'intitulé de votre conférence est vers un christianisme post-confessionnel?



On assiste à une dynamique, qui ne peut pas faire marche arrière, une unité visible, mais il y a des résistances. D'autre part, unité ne signifie pas unicité, mais diversité réconciliée. L’essentiel est de comprendre l'Evangile, et en 1999 avec la Déclaration commune sur la justification par la foi, nous avons trouvé un consensus dif- férencié. La période doctrinale est passée, l'expérience devient concrète, les chrétiens communiquent entre eux, au-delà des rencontres au sommet, c'est un changement de paradigme.



Interview Anne Chevalier







L'essentiel sur Laurent Schlumberger



Théologien, âgé de 61 ans, pasteur depuis trente-cinq ans, Laurent Schlumberger a exercé son ministère pastoral dans la région parisienne, à Asnières-Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), puis à Nantes et Laval. Il a été élu président du Conseil régional de la région Ouest de l’Eglise réformée de France en 1997. En 2006, il est devenu pasteur du Foyer de Grenelle (Paris XVe), une fraternité de la Mission populaire évangélique qui est une composante de la Fédération protestante de France, puis il est élu au Conseil national de l’Eglise réformée de France dont il est vice-président de 1995 à 1998.



En 2010, il est élu président du Conseil national de l'Eglise réformée de France. Il participe au processus d'union des deux principales Eglises protestantes historiques françaises, l’Eglise réformée de France et l'Eglise évangélique luthérienne de France en 2013, sous le nom d'Eglise protestante unie de France dont il devient le président à cette date.



Laurent Schlumberger est marié avec la pasteure et bibliste Sophie Chambenoit et père de trois enfants. C’est sous sa direction que l’Eglise protestante unie de France a adopté la possibilité de bénir les couples homosexuels en mai 2015. Il s'est aussi engagé pour une sortie de la politique de dissuasion nucléaire. Wikipedia/egliseenbrianconnais.net/AC