Par Gaston Carré, journaliste politique

Ce dimanche soir, à 20 heures, les écrans de France affichaient le visage du nouveau président de la Ve République. Un visage jeune, une figure qu'il y a peu on ne connaissait pas, une physionomie aussi lisse qu'impénétrable. Qui est Emmanuel Macron?



Le portrait suppose le romanesque, sans quoi il ne serait que photo – on voudrait disposer d'éclats, de heurts, d'avancées fulgurantes et de retournements inattendus, on voudrait le pathos de quelque drame familial, de l'énigme, des parts d'ombre, de la profondeur et de l'«épaisseur».

Mais non! Rien! Il n'est pas épais Macron, on ignore même s'il est profond, et son portrait pourrait être plié en une seule phrase: jeune homme de bonne famille, études brillantes et cours de piano, ENA, ministère puis présidence, suite à quoi le lecteur nous abandonnerait ici.

Macron cependant a commis un écart au moins: il a épousé sa prof de français, plus âgée que lui, forcément. Beaucoup plus. Or Brigitte Macron est précisément le chapitre sur lequel on ne s'étendra pas ici.

L'éclairage des intimités a largement contribué, ces années dernières, à dégrader les gouvernants en guignols, et l'une des tâches de Macron sera de restaurer la politique dans sa dignité – puissent les médias éclairer son action publique, non sa vie privée.

Macron prend l'Elysée à l'âge de 39 ans. Un seul fut plus jeune que lui dans la fonction suprême: Louis Napoléon Bonaparte. Il sera suivi de présidents dont la galerie complète dessinerait une typologie de l'humanité dans sa diversité, de De Gaulle le général à Hollande le terne amiral.

Macron, lui, est peu typé, on pourrait dire qu'il ne ressemble à rien: le visage est translucide mais on ne voit rien au-delà, et c'est dans cette vacuité sans doute qu'est advenu le procès en ambiguïté dont souvent on l'accabla. L'est-il vraiment, ambigu?

Mann ohne Eigenschaften

Il est trop jeune pour être duplice, trop entier encore pour être fourbe – il est une page blanche, pour consignation d'une présidence potentielle. C'est son indétermination de surface d'ailleurs qui fait que beaucoup d'électeurs ne se reconnaissent pas en lui; c'est cette virginité qui au contraire en a séduit d'autres, à gauche comme à droite, qui faute de favori calibré ont élu cet homme médian, cet homme «sans qualités” (Musil, «Der Mann ohne Eigenschaften»).

Ce caractère «médian» pourrait brouiller le paysage politique tout entier, comme il pourrait, au contraire, devenir le ferment de rassemblements d'un genre nouveau. La France pour l'heure est diffuse et indécise, cherche au miroir sa propre identité, et elle a choisi pour s'incarner un homme à son image, un homme de profil vague, une page blanche donc, comme si elle voulait s'effacer pour se réinventer.

Insaisissable caméléon

Emmanuel Macron est né à Amiens, de parents médecins. Bien vite il a une tête de premier de classe – ceux qui ne l'aiment pas disent «une tête à claques». Sans doute en prend-il peu, des claques, car il est un fort en thèmes, qui n'abandonne ses livres que pour se consacrer à son club de théâtre.

Des camarades se souviennent de son charisme sur scène, d'autres ironisent sur une certaine inconstance – un «caméléon» disent-ils, un «insaisissable funambule». Il se passionne pour la musique aussi, décroche un troisième Prix de piano du Conservatoire.

Diplômé ensuite de Sciences Po, il entame un cursus universitaire à Nanterre. En 1999, il est assistant du philosophe Paul Ricoeur, qui est, avec Jankélévitch, l'un des penseurs les plus brillants et attachants du siècle révolu (on peut lire quelque part que Ricoeur fut «le mentor pétainiste de Macron», ce qui est idiot).

Le théâtre ou le cirque?

Macron tâte la République sur les bancs de l'ENA, l'École nationale d’administration, pouponnière, moule et serre-fesses des politiques en France, institution de formation et de formatage, qui produit des fonctionnaires au profil invariant, lunettes à monture d'écaille, souliers vernissés et costumes bleu ardoise. Que fait-on à la sortie de l'ENA? On fait inspecteur des Finances, pour devenir «grand commis de l'Etat».

D'aucuns prétendent que Macron a hésité, qu'il était tenté par le théâtre, mais cela sans doute est une invention de psy, car loin de trousser des alexandrins Macron va brasser des fonds, quand en 2008 il rejoint le secteur privé où l'attend Rothschild et Compagnie, dont il gravit rapidement les échelons.

Son coup le plus fort de cacao: le rapprochement entre Nestlé et la branche nutrition de Pfizer, début 2012, un mariage à 9 milliards d'euros. Durant la campagne électorale, grincheux et mélencheux se pinceront le nez face à cet épisode, comme si la banque était une maladie honteuse.

Canons et slogans

La maladie n'est pas longue toutefois: Macron retourne en politique, dans l'orbe de François Hollande, et quand celui-ci en 2012 s'installe à l'Elysée Macron est nommé secrétaire général adjoint de la présidence, une fonction qu’il occupe jusqu’en juillet 2014.

Quand s'instaure le gouvernement Valls II, en août de cette année-là, Hollande cherche Macron pour lui proposer la succession d'Arnaud Montebourg, le démissionnaire de l'Economie. Où est Macron? On le cherche. Il a pris le large: vexé de ne pas avoir été appelé d'emblée il est aux portes de Harvard, où il veut enseigner. Le président le rattrape in extremis.

A rebours de Montebourg, Macron est loyal et semble sans ambition politique à court terme. Il devient une cheville ouvrière de son programme économique, l'artisan des baisses d'impôts et de charges pour les entreprises. Idéologiquement, il se situe à la droite du PS, son inspiration est sociale-démocrate.

En cercles restreints il murmure qu'il faut de la modération salariale en France. Il fut le secrétaire de la commission Attali nommée par Sarkozy, prônant donc la libéralisation des professions réglementées. Lui se dit «de gauche», dans son autobiographie «Révolution» publiée fin 2016. Mais il se dit «libéral» aussi, un «libéral de gauche» donc, formule dont Henri Grethen un jour nous avait signalé l'absurdité intrinsèque.

Le meurtre du père

La fidélité cependant trouve ses limites: après avoir lancé son mouvement En marche! Macron quitte Bercy en août 2016 pour se lancer dans la course à la présidentielle, en électron libre: il refuse de se présenter à la primaire de la gauche, préférant faire campagne au nom de son mouvement.

Contrairement à ses adversaires, il n'a jamais exercé de mandat électif local ou national. Malgré ses bons sondages et une popularité qui flirte avec les 50 % d’opinions favorables, Macron sait que la voie est étroite. Jamais aventure personnelle comme la sienne n’avait été couronnée de succès sous la Ve République.

Jean Lecanuet, Alain Poher ou Michel Rocard s’y sont essayés avant lui, tous ont échoué à l’Elysée. Macron, lui, va réussir: hier soir, 7 mai 2017, l'homme En Marche hier est arrivé.

Emmanuel Macron a le regard un peu inquiétant des hommes à strabisme convergent, quand la symétrie des yeux tend à la collision. Visage émacié, joues glabres et orbites creusés (il était beau gosse, avant que l'ENA ne lui coupe les cheveux), il a l'allure du «technocrate» qui «maîtrise ses dossiers», de ces cadres dynamiques qui écrasent le gravillon de l'Elysée en souriant aux caméras, téléphone dans une main et fardes dans l'autre.

Ces canons de l'excellence républicaine peuvent irriter, quand Macron, avec un charisme de télé-évangéliste, martèle des slogans qui faute de véhiculer des idées sont forts de leur pouvoir d'incantation: «la France qui gagne», «restaurer l'espérance» etc., tous ces poncifs qui disent long sur une France qui devait être bien docile pour répondre à une injonction – «En marche» – qui, de tous ces poncifs, fut le plus creux.

Les paradoxes de l'hétérodoxie

Macron au temps de la campagne s'était défini en candidat «anti-système», et pourtant il en a usé les ficelles, empruntant les passages obligés des élites, accumulant les diplômes avant d'alterner finance et pouvoir et d'entamer une marche sur l'Elysée qui, loin de toute singularité, aura été scandée par une rhétorique dûment éprouvée.

Autre paradoxe: il se veut original, voire «décalé», tout en sollicitant les codes les plus ordinaires de la communication politique actuelle – allégeance à la modernité et à l'insubordination, dénonciation de l'orthodoxie politicienne, couple glamour et complaisamment affiché, jusqu'à cette apparition avec Brigitte sur la scène de sa victoire au premier tour, selon une scénographie dont le couple Obama avait défini les figures aux Etats-Unis.

Un pouvoir d'enveloppement

On attend maintenant qu'Emmanuel Macron se révèle et nous étonne pour de bon, mieux que par ces cabotinages qui en réalité ne sont que l'autre nom du conformisme. Pour l'heure il n'a étonné que ses parents, quand à l'âge de 17 ans il déclara sa flamme à celle qui partage aujourd'hui sa vie: Brigitte Trogneux, sa prof de français.

Il était mineur, elle était mariée, mère de trois enfants, de 24 ans son aînée, les parents Macron ne furent pas contents dit-on. D'où le glabre gringalet tenait-il son pouvoir de séduction, pour écarter du droit chemin une femme rangée?

Voici une hypothèse: son charme naît précisément de son indistinction. Car il y a bien, après tout, une ambivalence chez cet homme, une «épaisseur» et des contrastes tout autour: d'un côté cette figure de lac étale et un discours sans aspérités et, de l'autre, un rayonnement discret, un pouvoir d'«insinuation» ou d'enveloppement, un pouvoir un peu reptilien: regardez-le au fond des yeux Macron, vous ne voyez rien mais vous êtes captivé.

Un ami résume Macron en ces termes: «C’est l’homme qui dit le mieux bonjour dans l’hémisphère nord». On a les prestiges qu'on peut...

