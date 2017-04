(SW) - Alors que les premières estimations donnent Emmanuel Macron en tête de ce premier tour de la Présidentielle, juste devant Marine Le Pen, nombreuses ont été les réactions d'élus français à «ne pas voter Marine Le Pen» pour le second tour le 7 mai prochain.

François Fillon a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, estimant qu'il n'y «a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite».

«L'abstention n'est pas dans mes gènes. (...) Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai pour Emmanuel Macron», a annoncé le candidat de la droite battu au premier tour de l'élection présidentielle.

Benoît Hamon notamment, candidat représentant la gauche, qui a atteint péniblement les 7% pour ce premier tour, appelle à «battre le plus fortement et le plus puissamment possible le FN»

Il a tout de même admis une «sanction historique» avec l'élimination du PS dès le premier tour de l'élection présidentielle, tout en estimant que «la gauche n'est pas morte».

«Le combat continue», a-t-il déclaré peu après 20 heures.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, également au Parti Socialiste, a appelé à voter Macron, elle aussi.

Le ministre des Affaires étrangères, le socialiste Jean-Marc Ayrault, et la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem ont appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle.

«Un choix clair: toute la gauche, tous les républicains doivent se mobiliser pour voter E. Macron, pour la France, la République, l'Europe», a tweeté le ministre.

Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Harlem Désir, a lancé également un appel «à un vote franc et massif pour Emmanuel Macron au second tour, pour la République, pour nos valeurs, pour l'Europe».

Dans un communiqué, la ministre de l'Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a appelé «solennellement tous les électeurs et toutes les électrices à faire barrage au Front National le 7 mai prochain en votant massivement pour Emmanuel Macron. Sans hésitation, et sans état d'âme». «Rien ne doit nous détourner de la seule urgence qui vaille: battre le Front National», a expliqué celle qui a soutenu Benoît Hamon au premier tour.

Manuel Valls, qui avait rallié Emmanuel Macron au profit de Benoît Hamon, a appelé «chacun à mesurer la gravité du moment» et a voté Emmanuel Macron au second tour.

D'après l'Elysée, François Hollande exprimera «très clairement» son choix et «rapidement» mais pas ce dimanche.



Mais du côté des Républicains aussi, la soirée est amère: François Fillon n'est pas qualifié pour le second tour et se retrouve ex-aequo avec Jean-Luc Mélenchon à 20%.

Bruno Retailleau, chargé de la coordination de la campagne de François Fillon (LR), a affirmé que la défaite de l'ancien Premier ministre au premier tour de la présidentielle était «une immense déception», à l'AFP.

«C'est une immense déception, la campagne n'a permis d'aborder ni les difficultés des Français, ni le bilan de François Hollande, ni les projets», a déploré M. Retailleau, également président de la région Pays de la Loire.

François Baroin, membre de l'équipe de campagne de François Fillon, a indiqué lui qu'il voterait «à titre personnel» pour Emmanuel Macron, qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle.

«A titre personnel, je voterai naturellement Emmanuel Macron», a indiqué le sénateur-maire (LR) de Troyes sur TF1. «Nous tiendrons un bureau politique, nous ferons barrage au Front national», a-t-il ajouté. Un sentiment partagé par Laurent Wauquiez, qui a communiqué sur les réseaux sociaux.

Juppé (LR) appelle à voter Macron contre «l'extrême droite qui conduirait la France au désastre»

Nathalie Kosciusko-Morizet, soutien de François Fillon, a appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, sur France 2 et Twitter.

«A titre personnel je voterai et j'appellerai à voter pour Emmanuel Macron» a assuré Nathalie Kosiusco-Morizet sur France 2. «Le FN est une menace pour la nation, un risque de faillite pour l'Etat» et «pour les personnes», a ajouté la députée LR.

«On est dans une situation qui exige de la responsabilité. J'ai toujours contesté le ni-ni, on ne les renvoie pas dos à dos», a-t-elle expliqué dans un tweet.

Même son du cloche du côté du gouvernement actuel: Bernard Cazeneuve, Premier ministre a pris la parole pour appeler à voter Emmanuel Macron au second tour.

Une manifestation anti-fascistes à Paris

Plusieurs centaines de jeunes «antifascistes» étaient rassemblés dimanche sur la place de la Bastille à Paris dans un face-à-face tendu avec la police, au soir du premier tour de la présidentielle qui voit Marine Le Pen et Emmanuel Macron se qualifier pour le second tour.

Les forces de l'ordre ont chargé les manifestants qui avaient pris position sur le rond-point et sur les marches de l'Opéra Bastille, a constaté un journaliste de l'AFP. Ils ont essuyé des jets de bouteilles et de pétards de la part des jeunes, dont certaines cagoulés et souvent vêtus de noir.

Une source policière a fait état de quelques jets de projectiles vers les forces de l'ordre, précisant que des groupes de manifestants avaient commencé à démonter des panneaux qui entourent la colonne au milieu de la place. Trois personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police.

A l'appel de mouvements «antifascistes», qui entendent organiser une «nuit des barricades», quelque 300 manifestants se sont réunis dès avant les premières estimations de la présidentielle.

Les forces de l'ordre, déployées en nombre, ont ensuite préventivement stoppé la circulation vers cette place emblématique de l'Est parisien.

Un organisateur au micro à appelé tout le monde à venir manifester «contre Marine et contre Macron».

«Quel que soit le résultat nous ne le reconnaîtrons pas!», avait lancé un manifestant au micro sous les acclamations de jeunes souvent habillés en noir, juste avant l'annonce des premières estimations.

«Paris, Paris, antifas!», criaient déjà certains d'entre eux en début de soirée tandis des CRS étaient déployés en masse dans les rues adjacentes à la place de la Bastille.

«On est venus protester contre la mascarade que représente cette élection», a déclaré à l'AFP un manifestant sous couvert d'anonymat.

«Tous les principaux candidats, Macron, Fillon, Le Pen, ne sont là que pour perpétuer le règne de l'oligarchie qui confisque le pouvoir et vole les richesses au peuple. Ils n'ont aucune légitimité, il y a donc une crise de représentativité grave en France», a-t-il estimé.

Interrogé sur ce que les manifestants comptaient faire dimanche soir, il a répondu: «on sait pas encore, on va improviser».

