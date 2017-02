(AFP) - François Bayrou, président du MoDem, a précisé jeudi les raisons de son «offre d'alliance» avec Emmanuel Macron à la présidentielle, expliquant qu'il souhaitait «changer le paysage politique» en asseyant la «crédibilité» d'un «courant politique central».

«J'ai fait à Emmanuel Macron une offre d'alliance qui est en effet inédite (...) parce que je pensais qu'il était très important de changer le paysage politique», a déclaré le maire de Pau sur RTL. Il veut sortir «de ce monopole à deux qui était exercé par le Parti socialiste d'un côté et le courant de droite UMP puis Républicains».

«Pour cela il fallait que s'édifie, que se construise, une crédibilité d'un courant politique central», a-t-il dit. «J'y ai travaillé pendant longtemps, on a failli y arriver en 2007», année où François Bayrou est arrivé troisième de la présidentielle.

«Un petit sacrifice»



Il estime que M. Macron et lui-même se trouvent sur «le même terrain politique», «avec des différences dont on parlera». M. Bayrou a répété ne pas avoir voulu prendre le risque que leur affrontement à la présidentielle débouche sur un «deuxième tour (qui) pouvait être (...) pour beaucoup de Français impossible, entre des candidats de gauche ou de droite et Mme Le Pen». Il juge que ce scénario rendrait possible l'arrivée au pouvoir de la présidente du Front national.

Rejetant catégoriquement l'idée d'un «effacement», mais concédant «un petit sacrifice», M. Bayrou a dit avoir pris sa décision il y a «à peu près une semaine».

«Je pense qu'il a été touché», a-t-il également estimé à propos d'Emmanuel Macron, qui «était dans une passe un peu difficile». «Le sentiment qu'il a eu je pense c'est qu'on était dans un moment important pour lui mais pas seulement pour lui, pour le changement de la vie politique française», a encore dit M. Bayrou.

