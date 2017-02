(GK) - Les quelque 34.000 entreprises luxembourgeoises employant du personnel réalisent annuellement 120.000 recrutements, dont 11.000 nouveaux emplois. «Malgré ces chiffres encourageants le chômage ne recule pas de façon suffisamment importante», a déploré le Premier ministre Xavier Bettel lors de la visite, le jeudi matin, de deux entreprises, Talkwalker de Luxembourg et La Provençale de Leudelange, dans le cadre du programme «Entreprises, partenaires pour l’emploi».

Le programme «Entreprises, partenaires pour l’emploi», initié par l’UEL (Union des en treprises luxembourgeoises) et l’ADEM (Agence pour le développement de l’emploi), permet une mise en adéquation entre l’offre des entrepreneurs et les demandeurs d’emploi, par l’intermédiaire de l’ADEM, «ce qui représente un deal ,Win-Win‘ pour l’industrie, pour l’ADEM et pour les personnes concernées», note le Premier ministre «qui souhaite lutter contre le chômage, plutôt que de le gérer».

Modèles de réussite



Tous les secteurs d’activités sont concernés. Les visites de ces deux entreprises ont eu lieu en présence de leurs responsables respectifs et de Xavier Bettel, accompagné notamment par Nicolas Schmit, ministre du Travail et de l’Emploi, Michel Wurth, président de l’UEL, et Isabelle Schlesser, directrice de l’ADEM. «Tous les secteurs d’activités peuvent bénéficier de ce partenariat pour recruter les personnes correspondantes au profil recherché ou pour assurer une formation spécifique débouchant sur une embauche définitive», a souligné Nicolas Schmit, au cours de la conférence de presse qui a suivi ces visites.

«La Provençale, en partenariat avec l’ADEM, a participé à la formation de plusieurs personnes qui se sont spécialisées dans les métiers de bouche et qui ont été embauchées immédiatement par l’entreprise. Talkwalker, une entreprise du secteur high-tech a bénéficié de la base de données de l’ADEM pour un recrutement très spécialisé», a poursuivi le ministre. De son côté Michel Wurth «a demandé à toutes les entreprises luxembourgeoises de faire appel à l’ADEM dès qu’il s’agit de procéder à une embauche». Isabelle Schlesser a insisté sur la formation du personnel de l’agence afin de comprendre les besoins des entreprises pour jouer le mieux possible son rôle «quasiment d’agence matrimoniale» chargée de faire le lien entre l’entreprise demandeuse et les personnes ayant le profil requis, ou susceptibles de suivre une formation permettant de répondre aux spécificités du poste à pourvoir. «Et ceci gratuitement!», a conclu la directrice de l’ADEM.