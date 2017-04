(pso avec AFP) - Seize pays s'associent dans la création d'un parquet européen spécialisé dans la lutte contre les fraudes aux intérêts financiers de l'Union européenne, indique ce lundi le Conseil depuis Bruxelles.



Faute d'unanimité sur ce projet européen évoqué au début des années 2000, inscrit au traité de Lisbonne en 2007 et relancé en 2013 par la Commission européenne, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la Finlande, la France, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie se sont alliés via le mécanisme dit de coopération renforcée pour installer ce ministère public de l'UE spécialisé (dans un premier temps au moins) dans la lutte contre la fraude financière.

Pour récupérer 50 milliards

Le parquet européen sera une instance indépendante chargée de combattre toutes les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE, visant en particulier les fraudes aux fonds structurels de l'UE, fait savoir l'institution représentative des Etats membres. Il aura également compétence pour traquer les fraudes à la TVA à caractère transfrontalier. Selon la Commission européenne, au moins 50 milliards d'euros par an de revenus de la TVA échappent aux budgets nationaux en Europe en raison de ces fraudes.

Le parquet européen devra rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs de telles infractions, qui profitent de la difficulté pour les autorités nationales à faire face à la criminalité transfrontalière.



Des contours à préciser



«Les négociations au sein du Conseil vont désormais reprendre pour finaliser le texte» législatif créant ce parquet, qui nécessitera l'approbation du Parlement européen, précise l'institution bruxelloise. Il sera notamment question de répondre à la question de savoir où elle siègera. A Bruxelles, un porte-parole attire l'attention sur un point du règlement selon lequel «le parquet européen devrait être institué à partir d'Eurojust», basée à La Haye.



Le texte publié ce lundi fait état de «liens étroits à établir entre ces deux structures sur la base d'une coopération mutuelle». On souligne néanmoins à Bruxelles que les Pays-Bas ne font pas partie du mécanisme de coopération renforcée mis en oeuvre hier et qu'ils pourraient être de facto exclus à la candidature pour l'accueil de l'instance.

Une centaine de personnes

Au Grand-Duché, le conseiller du ministre de la Justice Jeannot Berg déclare, catégorique, que le siège «s'établira au Luxembourg». Il cite les conclusions du sommet européen de décembre 2003 selon lesquelles les nouveaux Etats membres (de l'élargissement de mai 2004) auront une priorité dans la répartition de sièges de nouveaux organismes «sans préjudice du fait que, si un parquet européen est institué, il aura son siège à Luxembourg, conformément aux dispositions de la décision du 8 avril 1965», citée la semaine dernière encore dans la candidature du Grand-Duché à la relocalisation du siège de l'autorité bancaire européenne, aujourd'hui à Londres. En 2013 lorsque la Commission a ressuscité le projet, la ministre de la Justice de l'époque Octavie Modert avait déjà brigué l'établissement de l'instance dans le pole juridique européen qu'est le Luxembourg.

Dans un accord signé en février 2015 et portant sur la présence des institutions européennes au Grand-Duché, il était question de plus de 100 équivalents temps plein. Contacté hier, le conseil se référait à une étude d'impact de la Commission datant d'octobre 2016 et chiffrant à 17 millions d'euros, le budget pour les équipes du parquet (26,7 millions au total). «Mais cette estimation était basée sur la participation de l'ensemble des Etats membres» (Danemark, Irlande et Royaume-Uni exclus), précise le porte-parole.