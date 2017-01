par Thierry Labro et Kevin Wammer

Les tifosis avaient raison. Le dimanche 20 novembre était bien le dernier «derby della Madonnina», la réception du club ennemi de Milan, sous l'ère Berlusconi.

Anticipant la vente de leur club dans l'air depuis des mois, les supporters de l'AC Milan avaient déployé ce jour-là un immense «tifo» dans les tribunes du stade San Siro. En costume cravate, le président du club y est représenté entouré des dix-huit trophées qu'il a ramenés au club à coups de centaines de millions d'euros depuis 1986, dont huit titres de champion d'Italie et cinq Ligues des Champions.

Sur le terrain, l'équipe n'est pas au diapason des supporters et concède un nul deux buts partout.

Dimanche soir, l'AC Milan rencontrait Cagliari à San Siro. En espérant que les Chinois investissent 400 millions d'euros pour doper leur équipe.

Le temps de la splendeur est bien loin. Ça, c'était avant. Avant la crise économique et financière de 2008 qui a secoué l'Italie comme elle ne l'avait pas imaginé. Les clubs de football qui ont fait rêver des générations de gamins en Europe sont en première ligne. Tous si fragilisés qu'ils changent de mains les uns après les autres, comme dans de nombreux autres championnats en Europe, que ce soit en Espagne, en Angleterre ou en France.

Après l'AS Roma, acquise dès 2011 par un consortium américain emmené par Thomas Di Benedetto (propriétaire du club de baseball des Boston Red Sox et du Liverpool), et l'Inter, vendu en 2013 à l'homme d'affaires indonésien Erick Thohir et revendu en juin dernier au Chinois Suning, le géant de la distribution de produits électroniques et d'électroménagers, le Milan AC ne devrait plus tarder à passer sous pavillon chinois.

Affrontements dans la famille Berlusconi

Loin de sa période faste, en 1994, quand le club était champion d'Italie et qu'il entrait en politique avec son «Forza Italia», l'ex-Premier ministre avait signé un premier protocole d'accord en 2015 avec un homme d'affaires thaïlandais Bee Taechaubol, pour 48 % des parts du club dirigé par sa fille Barbara et dont la valeur était alors estimé à un milliard d'euros.

Un an plus tard, la présidente-directrice générale, farouchement opposée à la vente, a dû s'y résigner sous la pression de ses deux aînés, Pier Silvio et Marina, administrateur délégué du pôle communication Mediaset et administratrice de la holding Fininvest: le club est endetté de plus de 250 millions d'euros et les affaires ne s'arrangent pas. Alors que les fans veillaient en maillot rouge et noir devant l'hôpital où M. Berlusconi a subi mi-juin, une opération à coeur ouvert, l'emblématique capitaine d'industrie a trouvé un accord avec un consortium chinois qui regrouperait les propriétaires de Baidu, d'Evergrande, d'Alibaba et Kweichow Moutai, principal producteur de liqueurs en Chine, ainsi que des entreprises privées.

Fininvest communique au compte-goutte. «Pendant toute la procédure de négociation, Fininvest a toujours maintenu la priorité clairement établie par M. Berlusconi: fournir à l'AC Milan, via une structure appropriée, les ressources financières plus importantes désormais essentielles pour être compétitif face aux meilleurs clubs de football du monde», insiste la holding.

Des structures en cascade pour finaliser la transaction

Cette fois, il ne s'agit plus de revendre une partie des parts de Fin-invest dans le club mais la quasi-totalité.

Six mois plus tard, la transaction n'est toujours pas finalisée!

Fidèle à lui-même, Berlusconi a «légèrement» énervé ses interlocuteurs, en pleine campagne pour la mairie de Rome, occupé à soutenir son nouveau poulain, Alfio Marchini, après avoir limogé le candidat qu'il avait lui-même choisi, Guido Bertolaso, ancien ministre et responsable de la protection civile, plusieurs fois mis en examen. Le Cavaliere avait lâché une petite phrase pas passée inaperçue du tout: «Vous pensez que je vais vraiment donner le club aux communistes qui mangeaient les petits enfants?»

Prêts à injecter de 350 à 400 millions d'euros directement pour doper le club, les futurs patrons apprécient moyennement la petite pique. Mais surtout, le consortium semble avoir bien du mal à se mettre d'accord sur une structure juridique pour accueillir les fonds nécessaires et les amener jusqu'à Fininvest, qui satisfasse à la fois les autorités italiennes et les autorités chinoises.

Première étape, les investisseurs se regroupent dans une «Sino-Europe Sports Investment», à Hong-Kong et créent dans la foulée «Rossoneri Sport Investment Co. Limited». Les 100.000 parts de cette société sont détenues par «Rossoneri Changxing Sports Investment Management Ltd», basée dans la province chinoise de Changxing, selon le site internet italien spécialisé, Calcio e Finanza qui publie l'acte de naissance.

Deuxième étape, ils créent une société à responsabilité limitée, «Rossoneri Sport Investment Luxembourg», au 16 rue Edward Steichen, entrée où sont logées certaines entités de BGL BNP Paribas au Kirchberg.

100 millions de la seconde tranche sont arrivés

Comme dans les poupées gigognes, il faut soulever les têtes pour connaître la suivante: la totalité des parts appartiennent à Orangefield, établie au Luxembourg depuis longtemps et dirigée par le jeune Sean Murray depuis un an.

Depuis un an parce que cette société spécialisée dans les fonds d'investissements entre le Luxembourg et les Pays-Bas, d'où son nom, a été rachetée par un des plus gros fonds d'investissement asiatique, Baring Private Equity Asia. L'idée de son patron à Hong Kong, Jean Eric Salata (Private Equity professionnal de l'année 2015 en Asie) était de réunir les équipes d'Orangefield avec celle de Vistra.

La société de Hong Kong a des investissements majeurs dans trente-cinq sociétés, principalement asiatiques, qui emploient 150.000 personnes et ont réalisé un chiffre d'affaires de 31 milliards d'euros en 2015. Elle a même le contrôle de huit de ces sociétés comme Weetabix, la spécialiste britannique des céréales au petit-déjeuner... ou de CMS Logistique, plus grosse société logistique en Inde. Et elle manage quelque 10 milliards de dollars de capitaux.

Berlusconi près du but

Les informations commencent à arriver une après l'autre, signe que l'on se rapproche du dénouement.

Vendredi, on apprenait ainsi que les Chinois ont trouvé une autre solution pour apporter une deuxième tranche, de 100 millions d'euros par une autre de leurs sociétés amies.

Selon les médias italiens, Willy Shine Internation Holdings limited basée dans les îles Vierges britanniques de Tortola aurait fait un crédit aux Chinois, directement mis à disposition des Italiens.

Les Chinois ont jusqu'à mars pour boucler la transaction au terme du protocole signé avec la famille Berlusconi.

Soit un mois et demi avant un derby milanais à 100 % chinois au stade... Giuseppe Meazza. Le même, mais que les deux équipes s'appellent différemment.

