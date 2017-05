par Thierry Labro

Il faut 200 patients qui urinent sur des bandelettes pour mesurer le glucose pour qu'un laboratoire privé gagne autant d'argent qu'avec une seule culture lymphocitaire mixte.

Le premier test implique une grosse activité de collecte avec des antennes un peu partout dans le pays et des employés.

Le second que les laboratoires s'équipent de technologies qui vont jusqu'à l'automatisation complète de l'analyse.

Après avoir écarté Jean-Luc Dourson, les laboratoires Ketterthill ont investi 10 millions d'euros, en 2015, dans une chaîne automatisée très performante sur les 4.800 mètres carrés de leur nouveau siège à Belval. Il n'y avait que trois autres laboratoires au monde à avoir cet équipement.

40% de bénéfices

Depuis qu'ils peuvent se constituer en SA ou Sàrl, en 2014, et comme l'anticipait le législateur en modifiant la loi de 1984, les laboratoires privés suivent des stratégies économiques selon ces deux axes de développement en parallèle.

A la lecture de leurs premiers états financiers depuis le changement de règle du jeu, la Caisse nationale de santé (CNS) a failli s'étrangler devant des bénéfices estimés à 40%. En bon père de famille, le gouvernement a directement taillé dans le vif, avec une réduction de 20% de ce que l'on appelle «la lettre clé, L», il y a deux ans.

Par exemple, l'analyse du glucose – la plus pratiquée au Luxembourg – qui «valait» 3,20 euros en 2014 ne vaut plus que 2,56 euros dans une nomenclature à 900 références, dont beaucoup ne sont pas vraiment utiles. Selon le rapport de la CNS, cette décision en apparence assez sévère résulte «d’une suroffre certaine et de marges bénéficiaires injustifiées et injustifiables».

Les lieux de collecte se multiplient

Pour la première fois, dans le décompte annuel publié l'an dernier, les revenus des laboratoires privés liés à ces analyses ont baissé, passant de 81,23 millions d'euros en 2014 à 69,68 millions d'euros en 2015.

Dans sa lutte contre les dérapages budgétaires, l'Etat a réalisé une belle opération. Mais les laboratoires n'ont pas dit leur dernier mot.

Pas une semaine ne s'écoule sans que l'un des trois principaux n'annonce l'ouverture d'un nouveau lieu de collecte dans les médias.

Les laboratoires Ketterthill – propriété de la Française Cerba European Lab – comptent 75 points de collecte, les Laboratoires réunis 23 depuis qu'ils ont transféré 37 centres de collectes dans leur nouvelle stratégie, et les Laboratoires Forges du Sud, que Dourson a repris l'an dernier, 35 si on regarde la carte de leur implantation ou 25 si on prend la liste communiquée sur le site internet.

Personnel moins cher dans le privé

Soit un point de collecte pour 3.000 habitants. Ce n'est pas utile. Les dispositions légales ne prévoient pas que les laboratoires se rapprochent au maximum de leurs patients. C'est même le contraire. «Chaque fois que cela est possible, il est souhaitable que le prélèvement soit effectué au laboratoire», comprenez sur le lieu où l'analyse sera effectuée pour éviter l'épineuse question du transport des échantillons.

Derrière l'acquisition de locaux «au bénéfice du patient» se cache une autre réalité: à 7% de croissance par an, l'immobilier est un investissement beaucoup plus rentable que les placements bancaires basiques passés à des taux négatifs pour peu que l'on regarde la situation sur du long terme.

Dans n'importe lequel de ces points de collecte qui ne soit pas stratégique, rarement plus d'une personne. Evoquez une prise de sang avec un proche, la réponse est la même: «Tout seul, je ne sais pas comment il fait.» Quel que soit son professionnalisme, son implication et ses diplômes, elle subit seule la charge des prélèvements, où les hôpitaux permettaient de compenser un coup de mou individuel.

Le désavantage de la convention collective

Des trois laboratoires privés contactés, seul Ketterthill (plus de 51% du marché des analyses au Luxembourg), annonce 149 personnes sur ses lieux de collecte, soit deux par centre en moyenne. Les deux autres n'ont pas donné leur ratio.

«Astuce» méconnue, les laboratoires privés ne sont pas tenus par la convention collective des employés des laboratoires des centres hospitaliers. Celle-ci protège mieux les employés que celle de la fonction d'Etat. Du coup, les coûts «humains» de l'hospitalier sont supérieurs au privé pour des activités identiques.

L'absence de personnel luxembourgeois dans ce secteur d'activité, problème régulièrement évoqué par le ministre du Travail accentue le phénomène. Les laboratoires privés recrutent principalement des frontaliers, qui gagneront plus que dans leur pays respectif.

Le juteux business des laboratoires hospitaliers

Dans les endroits où se font vraiment les analyses, l'intervention humaine est réduite à la surveillance que les robots prennent correctement en charge les échantillons. Des milliers d'analyses peuvent être traitées de plus en plus en vite à des cadences qui n'ont plus rien d'humain.

Ceux qui n'ont pas soit le volume des analyses, soit les moyens d'investir dans la robotique, se préparent en attendant que l'Etat baisse la garde. Comment? C'est simple.

Reprenez le glucose. Le tarif de l'analyse du glucose est encore supérieur d'à peu près un euro par rapport aux tarifs français ou belge, tandis que le réactif ne coûte que 0,1 à 0,2 euro au laboratoire.

Et surtout l'analyse coûte plus cher à faire en Belgique qu'au Luxembourg.

Les premiers à l'avoir compris sont Les laboratoires réunis. Ils y ont déjà ouvert vingt centres qui emploient 40 personnes, tandis que selon leur site internet, la recherche et le développement restent au Luxembourg.

Leur offensive est beaucoup plus large: entre lieux de collecte et gros investissements, est né «Gesond.lu», confié au directeur des ressources humaines du laboratoire. Ce réseau de soins infirmiers de 35 points et 65 infirmiers qui effectuent aussi des soins à domicile élargit les possibilités et rapproche encore du patient.

Et surtout, les Laboratoires réunis ont pris un des marchés qui fait saliver les professionnels privés du secteur: les analyses du laboratoire Schuman (2,5 millions d'analyses par an, près d'un quart du total luxembourgeois). «Aucun membre du laboratoire du laboratoire [du CHL] n'a été licencié dans cette opération», précise le ministère de la Santé.

Les laboratoires des centres hospitaliers n'ont plus les moyens budgétaires de s'opposer à la déferlante privée et seraient en train de discuter le même type d'accord.

Dans les prochaines années, chacun de ces phénomènes va s'accentuer. Un problème de santé publique à regarder sous un angle unique: l'intérêt médical du patient.

Et avec un unique moyen d'agir: le ministre en charge du sujet.

