Le plus dur reste à faire. Mais la réussite est totale.

Successful deployment of SES-10 to geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/FkVoUYSsmq — SpaceX (@SpaceX) 30 mars 2017

Dans le centre de contrôle de Cap Canaveral, où Elon Musk a loué le célèbre 'pad 39' qui a vu toutes les réussites de l'aventure spatiale américaine, l'ambiance est à l'euphorie: le Falcon 9 déjà utilisé, a non seulement décollé comme prévu, mais il a mis sur orbite le satellite luxembourgeois SES10 et le premier étage s'est reposé sur la plate-forme en mer I still love you.

Watch SpaceX's successful launch of a reused Falcon 9 rocket into orbital space https://t.co/VEHBfM0SUU pic.twitter.com/5Z872lVK8l — Electro Edward! (@electro_edward) 30 mars 2017

La Société européenne des satellites avait déjà été la première société à confier le lancement d'un satellite à Space X.

Réutiliser le premier étage d'une fusée permettrait en théorie de réduire les coûts d'un lancement de satellite de 75%, selon le créateur de la Tesla. Le génie américain va devoir désormais réussir à enchaîner les lancements avec la même réussite que celui-ci pour convaincre non seulement les opérateurs mais aussi les assureurs.

Pour se lancer dans cette aventure qui lui a été proposée en août dernier, la SES a indiqué mardi ne pas avoir payé de surprime d'assurance après avoir convaincu ses assureurs que le lanceur était fiable. Les ingénieurs et le management de la SES ont eu accès à de nombreuses informations de Space X depuis l'explosion de sa fusée en septembre.

Un jalon historique

"Le lancement réussi de SES-10 dans le cadre de la toute première mission de SpaceX à bord d'une fusée éprouvée ouvre une nouvelle ère pour les vols spatiaux. Nous sommes fiers de nous être associés à SpaceX pour cette aventure novatrice avec des fusées réutilisables qui rendront l'accès à l'espace plus efficace en terme de coûts et de gestion du manifeste", a déclaré Martin Halliwell, Chief Technology Officer chez SES, dans un communiqué. "La capacité additionnelle offerte par SES-10 est idéale pour fournir des services supplémentaires de télévision, avec une meilleure qualité d'image, ainsi que des services de transmission large bande plus rapides – deux types de services qui seront accueillis très favorablement par des millions de personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes", a-t-il ajouté.

"Nous sommes ravis d'avoir réussi le lancement d’une fusée Falcon 9 ayant déjà volé. C’est un jalon historique dans la perspective de réutilisation rapide et complète. Nous sommes satisfaits de parvenir à ce jalon avec SES, qui a fortement soutenu SpaceX et l’innovation au fil des ans", a déclaré Gwynne Shotwell, President and COO à SpaceX.

SES-10, qui a été fabriqué par Airbus Defence and Space, est basé sur la plateforme Eurostar E3000. Ce satellite utilisera un système de propulsion électrique à plasma pour les manœuvres en orbite et un système chimique pour atteindre l'orbite initiale ainsi que certaines manœuvres en orbite.

