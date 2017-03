PayPal (Europe), le Fonds National de la Recherche (FNR) et l’Université du Luxembourg ont annoncé lundi soir dans un communiqué avoir signé un protocole d’accord sur la création d’une Chaire PEARL du FNR dans le domaine des FinTech (services financiers numériques).

Cette chaire sera conjointement financée sur une période de cinq ans par le FNR et PayPal Europe, et sera établie au Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT) de l’Université du Luxembourg.

Le Premier Ministre Xavier Bettel a obtenu l’engagement personnel du directeur général de PayPal, Dan Schulman, pour le cofinancement de ladite chaire, à l'occasion du dernier Forum de Davos.

Cherche éminent professeur

La collaboration entre PayPal Europe, le Fonds National de la Recherche et l’Université du Luxembourg dans cette nouvelle PayPal - FNR PEARL Chair "est de démystifier les technologies digitales et de repenser les connections entre les régulateurs, les industries et les utilisateurs".

Le lauréat de cette nouvelle Chaire sera engagé comme professeur dans la faculté thématiquement appropriée, et établira et dirigera une équipe de recherche au Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT) à l’Université du Luxembourg. Le processus de recrutement sera géré par le FNR en accord avec ses lignes directrices habituellement utilisées dans le cadre du programme PEARL et qui garantissent le recrutement d’un chercheur de renommée internationale.

Dix ans de présence au Luxembourg pour PayPal

«La décision de PayPal d'investir dans la recherche au Luxembourg est une étape importante de notre collaboration avec PayPal et un témoignage pour l'excellence académique de notre université. En cofinançant la chaire PayPal-FNR sur les services financiers numériques, PayPal investit dans l'avenir de notre Université et dans l'avenir de notre pays. Avec PayPal, nous avons trouvé un partenaire de renom pour contribuer à créer un centre d'excellence international en matière de fintech au sein de l'Université du Luxembourg.» a déclaré le Premier ministre Xavier Bettel lors de la signature.

«La technologie change la vie des consommateurs et des entreprises dans le monde entier. C’est encore plus vrai concernant les services financiers, où la révolution fintech apporte de la croissance et de nouvelles opportunités pour des millions de personnes et entreprises. PayPal collabore avec les décideurs publics et régulateurs afin de montrer comment les technologies du secteur des services financiers peuvent engranger de l’innovation, des opportunités économiques et participer à la protection des consommateurs, un objectif politique. Le Luxembourg est le siège européen de PayPal depuis 10 ans, et nous sommes ravis de devenir partenaire du Fonds National de la Recherche et l’Université du Luxembourg pour créer la Chaire PayPal-FNR PEARL dans les services financiers numériques. Ce partenariat soutient l’objectif du gouvernement du Luxembourg d’en faire un leader mondial dans les services financiers innovants», a déclaré Norbert Becker, président du Conseil de surveillance de PayPal (Europe).

Le montant de cette collaboration n'a pas été dévoilé mais les Chaires PEARL du FNR peuvent varier de 2 à 5 millions d'euros.