Interview: Pierre Sorlut



Monsieur Gramegna, vous avez discuté fiscalité avec les autres ministres des Finances de l'UE dans le cadre d'un Ecofin informel samedi à Malte. Quel a été l'objet des discussions?

Nous avons notamment discuté de la transparence et de la prévisibilité fiscales en présence d'Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE (organisation à la pointe de la lutte contre l'érosion de la base fiscale des entreprises via son initiative Beps, ndlr). Une enquête qu'elle a réalisée montre que les administrations fiscales et les entreprises s'inquiètent des changements liés à Beps et de savoir comment ils vont mettre cela en oeuvre. Le message du Luxembourg a consisté à rappeler que la prévisibilité fiscale était essentielle pour les agents économiques. Il faut que les investisseurs sachent les conséquences des changements réglementaires. Mais il faudra tout d'abord surveiller ce que font les autres. Il ne suffira pas que l'UE mette en oeuvre les règles de Beps.

Les États-Unis de Trump semblent effectivement sur le reculoir...

J'ai effectivement cité les États-Unis tout en disant qu'ils n'étaient pas les seuls. Il faut que l'objectif principal avec la mise en oeuvre des règles de Beps soit de prévenir les difficultés, notamment les cas de double imposition.



Il faut que le mécanisme soit transparent, rapide et en ligne avec ce que prévoit l'OCDE.

Pour ce faire il faut un bon échange d'informations. En UE, nous avons maintenant la nouvelle directive “Double Taxation Disputes Resolution Mechanisms", nécessaire pour faciliter les interprétations. Il faut que le mécanisme soit transparent, rapide et en ligne avec ce que prévoit l'OCDE. Les administrations fiscales de différents pays, dans un cas concret, doivent se mettre d'accord sur qui impose quoi sur les bénéfices.

Est-ce que ces discussions fiscales ne sont pas vaines face à la politique indécise des États-Unis et face au Brexit?

L'Europe a choisi au cours des derniers mois de mettre en oeuvre Beps. Nous avons adopté en juin la directive anti-évasion 1 (Atad, ndlr) et en février dernier sa deuxième mouture. Nous tenons les promesses que nous avons faites et souscrivons à ce qui est prévu dans Beps. Ces mesures seront applicables progressivement d'ici 2020. Nous acceptons d'être les premiers à bouger, mais il faut régulièrement vérifier si les autres suivent. Au mois de septembre, la Commission établira un état des lieux de ce que font les Etats tiers par rapport à Beps. L'OCDE est en train de faire la même chose.

Ne craignez-vous pas un dumping fiscal aux portes de l'Europe à l'issue du Brexit?

Le Royaume-Uni n'a pas été particulièrement loquace hier. Il a néanmoins souscrit aux directives anti-évasion. Mécaniquement le Royaume-Uni met en oeuvre ces directives pour l'instant. A quoi ressemblera la situation après sa sortie? C'est une négociation qu'il faudra mener. Le level playing field est un souci général qui va devenir de plus en plus important dans le contexte du Brexit. Les politiques fiscales du Royaume-Uni font partie des discussions à mener dans le contexte de la sortie. Pour l'instant le Royaume-Uni a les mêmes règles que les autres. Il faudra voir comment va se passer la sortie.