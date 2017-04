(las/AF) - Commençons par chasser une (fausse) idée reçue: oui, on a le droit d'ouvrir une fenêtre dans une maison passive! «Vivre comme dans une bouteille thermos» était l'argument le plus souvent entendu lorsque l'on parlait de maison passive, se souvient Michel Cames, qui vit avec sa famille dans une maison passive depuis 2005.

Il s'agit d'une maison parfaitement normale, sauf que ses habitants n'ont quasiment jamais besoin d'utiliser de chauffage. La maison de Michel Cames est équipée d'une pompe à chaleur. Une maison passive doit avoir une isolation parfaite, et chauffe principalement grâce aux doux rayons du soleil. «C'est une maison idéale dans les pays où le climat est froid et sec», estime Michel Cames. «Ici lorsque la température descend autour de 0 ou +1°C et qu'il pleut, que le soleil n'apparaît pas pendant quelques jours, alors la température de la maison peut descendre à 20°C. Mais ça va, on met juste un pull en plus.»

D'énormes économies d'énergie



Le soleil est donc la source d'énergie principale de la maison passive, qui est depuis le 1er janvier 2017 la construction standard au Luxembourg. Afin de conserver une ambiance confortable dans ce type de maison, l'isolation doit être parfaitement réalisée partout: sols, murs extérieurs, toit. Les fenêtres sont à triple vitrage et aucun pont thermique ne doit subsister.



La construction passive représente un surcoût, évalué à 5 ou 6% de plus qu'une construction classique, d'après les estimations de la compagnie de construction CLK. Cependant, les propriétaires s'y retrouvent vite grâce aux économies d'énergie imbattables qu'ils parviennent à réaliser. Une maison passive peut même rapporter de l'argent: les panneaux photovoltaïques placés sur le toit de la maison de Michel Cames produisent chaque année l'équivalent de 2.000 euros d'électricité, dont il reste environ 1.000 euros nets après que l'on a déduit la consommation électrique de la famille Cames (de la pompe à chaleur au téléviseur).



Un nouveau défi technique pour les ouvriers



Il est capital pour une maison passive d'être hermétique. Chaque ouverture (même une simple serrure) représente une perte calorifique et représente un risque que l'humidité naturellement contenue dans l'air s'y condense et entraîne, dans le pire des cas, de la moisissure, expliquent les expert de l'administration gouvernementale My Energy.



Cette technique de construction hermétique constitue un nouveau défi pour la plupart des ouvriers du bâtiment. Cela va de l'enduit pour les murs, qui doit recouvrir parfaitement tous les murs, jusqu'à certains détails de l'aménagement comme la hotte aspirante de la cuisine, dont le système doit lui aussi rester hermétique!



L'aération de toute la maison permet de renouveler l'air et de conserver une température de confort toute l'année.



Nouvelles habitudes

L'entretien d'une maison passive est très simple. Il est préférable d'éviter d'ouvrir inutilement les fenêtres en hiver pour éviter la perte de chaleur, comme dans une maison traditionnelle.



En été, il faut penser le matin en partant à baisser les stores ou les volets, afin que la maison ne se réchauffe pas. Les filtres des aérations doivent être changés tous les deux mois, rapporte le propriétaire des lieux.



Le bureau de conseil de l'agence My Energy informe les nouveaux propriétaires de maisons passives sur les habitudes importantes à adopter dans leur nouvelle demeure. Il existe aussi une application. De son côté, Michel Cames tire un bilan absolument positif de ses 12 années déjà vécues dans sa maison passive.



