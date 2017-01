Par Linda Cortey

Cactus a l'esprit à la fête cette année. Pourtant, le Luxembourg n'a jamais connu un tel foisonnement de projets commerciaux. Cette concurrence accrue n'effraie pas la chaîne luxembourgeoise de supermarchés. Pour ses 50 ans, son président et administrateur délégué Max Leesch et son directeur Laurent Schonckert détaillent leurs projets et leur vision du secteur commercial au Grand-Duché.

Pour vos 50 ans, vous ne manquez pas de projets. Les supermarchés de Bettembourg et Marnach ouvriront bien en 2017?

Laurent Schonckert: Oui. Ce sont des supermarchés d’environ 4.000 à 4.500 m2, avec une petite galerie commerciale. A Bettembourg, le supermarché est situé sur un axe routier majeur. Cet axe, ainsi que les villages des alentours sont notre cible. Nous maintenons aussi le magasin que nous avons dans la ville de Bettembourg. A Marnach, ce nouveau supermarché se situera à une trentaine de km au nord de Ingeldorf, qui est jusqu’à présent notre dernier grand supermarché vers le Nord. C’est une opportunité, une nouveauté pour étoffer notre réseau.

Nous venons, en 1967, d’un métier qui s’appelle épicier. Nous voulons jouer nos forces d’épicier au sens large.

Le Nord du pays connaît une forte densité de supermarchés sur les frontières. Vous pensez y avoir votre place?

Laurent Schonckert: Nous n’avons pas de station-service, donc ce n’est pas le même concept. Nous nous adressons à l’ensemble de la clientèle, et en particulier à la clientèle luxembourgeoise. Les Belges et les Allemands sont les bienvenus, mais nous gardons notre approche typiquement luxembourgeoise. Nous pensons qu’il y a, comme à Bettembourg, des clients qui adhèrent à notre concept. Nous nous concentrons sur nos forces qui sont l’alimentaire et le frais. Nous venons, en 1967, d’un métier qui s’appelle épicier. Nous voulons jouer nos forces d’épicier au sens large.

Autre projet, le Cactus de Lallange. Il a été lancé en 2009, vous en avez depuis réduit la taille. Vous allez finalement construire des logements sur une partie du terrain. C’est une nouveauté pour vous?

Max Leesch: Cette décision s’est dégagée de la réorientation du projet. Nous sommes passés d’un centre commercial à un grand supermarché avec une galerie commerciale. Cela a libéré une partie du terrain. Nous en avons profité pour l’orienter vers le logement. Il y a une forte demande sur le quartier de Lallange. Nous nous sommes dit: pourquoi ne pas utiliser cette opportunité et garder une maîtrise complète du site? Nous aurions pu céder une partie du terrain, mais nous préférons avoir le lead, de manière à ce qu’il y ait une homogénéité et pas de conflit entre les deux activités. Ce n’est pas vraiment nouveau pour nous: à Esch, place du Brill par exemple, nous avions une situation similaire mais en beaucoup plus petit.

Est-ce une diversification de vos activités?

Max Leesch: Nous avons simplement saisi une opportunité. Nous avions fait la même chose à Schifflange, où nous avons repris un immeuble complet et mis en valeur la partie résidentielle qui se trouvait au-dessus du magasin. Notre objectif est à chaque fois de garder la maîtrise de l’ensemble, car il faut respecter une certaine harmonie entre la partie réservée au commerce et celle dédiée aux logements. Mais ce n’est pas une vraie diversification. Nous ne souhaitons pas faire le forcing là-dessus, cela doit rester réalisable avec notre structure actuelle.

Autre chantier: Howald. Le supermarché va être transformé d'ici mi-2018. Comment allez-vous positionner ce «nouveau Howald»?

Max Leesch: Cela fait deux ans que nous avons lancé ce chantier. Nous avons d’abord créé de nouveaux parkings. Nous allons désormais installer un magasin provisoire dans l’ancien parking. Ensuite, le magasin existant sera complètement rénové. Nous allons proposer un meilleur confort client au niveau de la largeur des allées et de la facilité d’achat et d’encaissement. Howald sera alors sur les dernières évolutions du marché.

Vous allez proposer des caisses automatiques?

Max Leesch: Ce n’est pas dans notre stratégie. Nous essayons de rester très orientés «service-clients».



Le Cactus Howald sera une frégate face à un paquebot. Nous aurons la vitesse et la souplesse.

Comment ce nouveau Howald va se démarquer du futur centre commercial de la Cloche d’or, qui sera le plus grand centre du pays?

Laurent Schonckert: Ce sera une frégate face à un paquebot. Nous aurons la vitesse et la souplesse. Le nouveau Cactus Howald sera un peu plus grand que le magasin actuel, avec 3.000 m2, contre 2.000 m2 et une galerie marchande un peu plus grande avec 8 magasins. Il jouera la carte de la proximité, axé sur les services et les produits frais. Le futur centre commercial est plutôt un concurrent pour une Belle Etoile, un City Concorde, un Auchan Kirchberg ou même le centre-ville de Luxembourg. Bien sûr, ce ne sera pas neutre pour Howald, mais nous comptons aussi développer une nouvelle clientèle. Il y aura à terme sur le ban de Gasperich 20.000 habitants ou salariés de plus. C’est un challenge mais aussi une aubaine pour nous.

Ces dernières années, vous avez aussi multiplié les ouvertures de petits magasins. Vous allez continuer ?

Laurent Schonckert: Oui, nous en ouvrirons en 2017 à Junglinster un Shoppi adossé à une station-service et nous envisageons d’ouvrir deux Shoppi supplémentaires courant 2017. Ces petites surfaces jouent la carte de la proximité, ce qui est très intéressant pour nous. Nous en ouvrirons en fonction des opportunités qui se présentent. Nous avons aussi un autre projet de petit supermarché à Ettelbrück, dans l’ancien bâtiment Monopol.

Vos concurrents aussi foisonnent de projets. N’y-a-t-il pas une sur-offre commerciale ?

Laurent Schonckert: Toutes branches confondues, il y a actuellement 1 million de m2 de surfaces commerciales au Luxembourg. Si tous les projets sont réalisés, on aura environ 1,25 million de m2 dans les 3 à 5 années à venir. Cela fait 25 % de plus… Les projets s’appuient sur la croissance démographique luxembourgeoise, mais ce n’est pas suffisant pour absorber les nouvelles réalisations. La Grande Région est théoriquement un potentiel, qui nous intéresse aussi, mais ce sont surtout des clients potentiels qui viennent le matin et repartent le soir chez eux. Surtout que nous avons de plus en plus de problèmes de fluidité de trafic.



Ce n’est pas seulement un combat entre les grandes enseignes mais aussi un combat entre la périphérie vers le centre-ville.

Pensez-vous qu’il y aura des faillites commerciales?

Laurent Schonckert: Il y a toujours eu des faillites. Aujourd’hui, je reste très réservé quant aux potentialités du Luxembourg. Il y aura probablement des perdants partout, pas seulement du côté des grandes surfaces. Est-ce que le centre-ville ne sera pas le perdant? Que va-t-il se passer pour des villes comme Esch, Ettelbrück, Dudelange, etc. qui ont aussi un tissu commercial? Ce n’est pas seulement un combat entre les grandes enseignes mais aussi un combat entre la périphérie vers le centre-ville.

Est-ce que le secteur a besoin d’être plus régulé?

Laurent Schonckert: La question reste théorique, car ce n’est plus possible au niveau européen. Aujourd’hui, le marché va réguler l’offre par lui-même. Il y aura sans doute des dégâts et, après cette période de frénésie, il y aura sans doute une prudence plus grande sur les projets.

Vous avez ouvert votre premier supermarché il y a 50 ans à Bereldange. La concurrence était alors relativement faible. Comment avez-vous fait évoluer votre stratégie depuis cette époque?

Laurent Schonckert: Au début, ce qui était important, c’était la découverte par le consommateur du concept de self-service à l’américaine. C’était nouveau d’avoir un parking devant la porte, des caddies et un assortiment très vaste qui faisait rêver. La deuxième phase, ce fut 1974 avec l’ouverture de la Belle Etoile. Cela nous a donné une plus grande visibilité. La troisième grande phase a été les années 80-90 où nous avons essayé de faire un maillage intelligent du pays en nous installant là où nous identifions un bon potentiel pour l’exploitation d’un supermarché.



Ensuite, un atout majeur – et c’est ce qui nous différencie par rapport à nos concurrents – a été le développement de nos activités de production: le traiteur Schnékert, la torréfaction, la boucherie-charcuterie et, depuis 3 ans, notre pâtisserie. Notre objectif est d’avoir des produits de qualité, une qualité propre reconnaissable par nos clients. Nous avons aussi notre centrale de fruits et légumes. Nous choisissons nos fournisseurs, nos producteurs. Nous avons la maîtrise du flux de marchandises quasiment de la récolte jusque dans nos magasins. Un autre point fondamental: nous avons développé les quatre piliers de créneaux de distribution: les hypermarchés, les supermarchés, les marchés et les Shoppi. Nos confrères sont forts dans l’un ou l’autre de ces quatre créneaux. Cette variété nous donne une assise importante pour l’avenir.

Qu’est-ce qui explique le succès d’un magasin?

Laurent Schonckert: Un bon emplacement, tout part de là. La deuxième chose, un personnel qualifié et compétent, ainsi que des produits de qualité. Tout le monde le dit, mais il faut aussi l’assumer. C’était une volonté première du père de M. Leesch. Il a toujours eu comme leitmotiv «Le client d’abord». Pour avoir un bon service, il faut former ses collaborateurs. Nous réalisons environ 30.000 heures par an de formation. Nous demandons à nos salariés de suivre des cours de luxembourgeois, de la caissière au cadre. Nous avons des formations sur les métiers, du technicien au management. Nous avons une politique volontariste là-dessus et nous nous donnons les moyens de la réaliser.

En tant qu’entreprise familiale, on a toujours eu l’avantage de pouvoir décider et agir rapidement.

Face à la concurrence grandissante, vous n’avez jamais eu envie de vous adosser à un grand groupe étranger?

Max Leesch: non. La question est: veut-on garder sa liberté? Dès qu’on commence à avoir des liaisons capitalistiques avec un autre groupe, on perd sa liberté de décision. En tant qu’entreprise familiale, on a toujours eu l’avantage de pouvoir décider et agir rapidement.

Laurent Schonckert: Notre potentiel de différenciation au Luxembourg est tellement spécifique. Pour s’adosser à quelqu’un d’autre, on devrait vendre notre identité. Ce ne serait plus «le Cactus». Et après 5-10 ans, il n’y aurait plus de Cactus. Notre défi c’est de rester compétitif et différent des grands.

Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents comme Delhaize, Cora/Match ou Auchan ?

Laurent Schonckert: Nos activités de production propres. Ensuite, tout le monde vous dira qu’il met l’accent sur le frais. Nous, nous le faisons au quotidien pour assurer une réelle fraîcheur des produits en rayon. Tout le monde parle des produits du terroir, mais nous avons une meilleure crédibilité. Nous sommes luxembourgeois, nous parlons le même langage que les producteurs. Nous ne sommes pas de simples revendeurs. Nous aidons souvent ces fournisseurs qui ont un bon potentiel de producteur mais peu de potentiel de marketing. Nous les aidons souvent de l’emballage, à la qualité des produits jusqu’au marketing.



Nous allons certainement plus loin que nos confères et nous allons à l’avenir encore affiner cette approche. Ainsi,nous allons soutenir prochainement des producteurs de petite taille. Ce sont en quelque sorte des start up, de très petites structures que nous aidons, car nous croyons dans la crédibilité de la personne et de son concept. C’est une démarche complexe, qui va des 150 éleveurs qui sont dans le label du bœuf, aux 12 éleveurs des fruits et légumes dans le programme « eis uebst,us uebscht » jusqu’à la quarantaine de producteurs du programme « aus der region,vir d’région ». Il faut vraiment s’investir personnellement, investir de l’argent aussi. Pour conclure, j’aimerais souligner que notre personnel disponible, serviable et compétent présente un atout majeur dans un contexte concurrentiel de plus en plus intense.

A la Belle Etoile, nous avons toujours eu 7-8% de clients belges.

Vous n’avez jamais envisagé de vous développer au-delà des frontières du pays ?

Max Leesch : Si vous voulez aller en dehors de nos frontières, vous devez avoir une taille stratégique. Même si vous avez une part de marché importante du marché luxembourgeois, sur le plan international, cela n’a pas grande valeur. Dans les années 80-90 quand on aurait pu le faire, notre défi majeur était de bâtir un réseau compétitif au Luxembourg. Aujourd’hui, la Moselle est un des départements français avec l’une des densités de surfaces commerciales les plus denses. En Allemagne, le marché est centré sur les prix très bas, c’est un marché très compétitif et difficile.

Avez-vous une clientèle frontalière importante ?

Laurent Schonckert: A la Belle Etoile, nous avons toujours eu 7-8% de clients belges. Pour le reste, c’est plutôt faible. Du côté des résidents, il est difficile de dire combien de clients étrangers nous avons. Mais notre défi est de conserver notre clientèle luxembourgeoise et de nous adresser de mieux en mieux aux autres communautés. Nous avons adapté notre offre, notamment envers les Portugais, qui représentent la première communauté étrangère du pays. Il y a aussi 40.000 Français. Nous tenons à avoir une offre française plus large dans nos grands magasins.

Peut-être que nous étions trop ambitieux dans l’offre ou que nous l’avons lancée trop tôt.

Vous avez fermé votre offre de shopping en ligne, Cactus@home. Vous ne pensez pas que la vente en ligne a un avenir ?

Laurent Schonckert: La question c’est : est-ce que c’est rentable ? Nous avions un chiffre d’affaires correct, mais les frais étaient trop importants pour dégager une rentabilité. Parfois, il faut savoir dire stop. Peut-être que nous étions trop ambitieux dans l’offre ou que nous l’avons lancée trop tôt.

Vous n’avez plus de projets pour capter la clientèle en ligne ?

Laurent Schonckert: Nous continuons à observer ce qui se fait, mais nous n’avons pas de stratégie pour revenir rapidement en ligne.

Comment la digitalisation et l’évolution de la société vont influencer le Cactus dans 10, voire 20 ans?

Max Leesch: Nous observons les évolutions au niveau des moyens de transport. Pour nous, le parking et les voitures individuelles sont et restent importants. La voiture privée est la seule à permettre les gros achats. Si le transport public est plus développé et le transport privé devient moins important, cela va fortement influencer notre métier. La digitalisation, c’est aussi le frigo connecté par exemple. Pour ces évolutions, nous essayons toujours de voir d’abord comment elles se développent. Nous ne sommes pas dans un rôle de premier élève de la classe, notre taille ne nous le permet pas. Nous sommes attentifs mais pas précurseur.