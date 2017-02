(Jag/MF) – La compagnie aérienne Luxair veut renouveler sa flotte au plus tard en 2019. Deux modèles de l'avionneur canadien Bombardier et brésilien Embraer sont au coude-à-coude.



Le nouveau Bombardier de la série C, qui est seulement entré en service commercial à la mi-juillet 2016, apparaît comme l'option préférée de Luxair.

Comme l'a fait savoir le directeur général de Luxair, Adrien Ney , à Paperjam, cet avion répond précisément à toutes les exigences de Luxair. Mais aucune décision n'a encore été prise jusqu'à présent. Le sujet reviendra à l'ordre du jour en 2018.

Depuis un certain temps déjà, le Bombardier Série C était une des options d'achat à côté de l'Embraer 190-E2. Luxair exploite déjà le Dash 8Q-400, le plus gros appareil de la série Dash 8 de l'avionneur canadien. Le nouvel avion de la Série C est un plus petit bimoteur moyen-courrier qui peut, selon le modèle, embarquer entre 100 et 149 passagers.

La version permettant de transporter 100 passagers plaît particulièrement à Luxair. Selon Adrien Ney, les coûts d'exploitation par siège/kilomètre seraient extrêmement intéressants.



L'appareil est en cours de certification à l'aéroport de London City. «C'est un plus indéniable», a expliqué Adrien Ney à Paperjam. Mais «l'avion ne vole que depuis quelques mois et il faut voir comment il se comporte en opération réelle».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.