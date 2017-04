(ndp) - A l'approche de la fête du travail du 1er mai, l'Aleba a tenu à faire le point sur la problématique des plans sociaux et des licenciements économiques sur la place financière.

"Autant les résultats au niveau de la place financière et des établissements de crédits sont bons, avec une reprise de l'activité spécialement sur les 3e et 4e trimestres, autant sur le plan des suppressions d'emplois et des licenciements économiques, les six derniers mois ont été particulièrement difficiles" a commenté le secrétaire général Laurent Mertz. D'après ses calculs, quelque 350 personnes ont été licenciées au niveau des établissements de crédits de la place financière au cours des six derniers mois, "ce qui est tout de même important". "Dans un certain nombre de cas, ce sont des petites structures. Dans d'autres, ce sont des plus importantes avec plus ou moins de facilités pour nous à négocier les conditions de départ des salariés."



Dans ce contexte, "la philosophie du code du travail doit toujours être respectée". "Cela devient dans un certain nombre de cas difficile. D'autre part, nous souhaitons très fortement que les employeurs soient conscients de la responsabilité sociale qui est la leur à un moment donné", a ajouté Laurent Mertz.



"Cette responsabilité sociale n'est pas clairement encadrée par la loi. On voit que les employeurs jouent sur ce terrain-là", a regretté pour sa part Alessandra Giuliano, responsable de la coordination au sein de l'organisation syndicale.

Vous avez dit dialogue social?



Le président de l'Aleba a une nouvelle fois déploré le manque de dialogue social au sein des établissements bancaires. "On le voit de plus en plus: dans certaines entreprises, le dialogue social est complètement inexistant", a déclaré Roberto Scolati, ajoutant que l'objectif de l'Aleba, forte de ses 10.000 membres et ses 700 délégués, est d'instaurer ce dialogue entre les représentants du personnel et la direction "pour défendre les intérêts des salariés du secteur".

Heureusement, certains dossiers difficiles trouvent parfois une issue positive. C'est le cas au niveau de la banque Edmond de Rothschild, qui envisageait de licencier 16 personnes d'ici 2018. Après le refus de dialogue de la direction et un certain nombre d'irrégularités, "nous avons dû entamer des démarches auprès des tribunaux", a rappelé Alessandra Giuliano. "Récemment, lors d'une réunion du comité mixte, la direction a déclaré qu'elle ne souhaitait plus procéder aux licenciements annoncés au niveau de ses départements. Elle cherche donc actuellement des emplois au sein de l'entreprise pour replacer les personnes". L'Aleba continue néanmoins de "suivre de très près le maintien dans l'emploi annoncé par la direction avec toutes les conséquences qui en résultent."

Paiement ou pas de la prime de conjoncture



S'agissant de la nouvelle convention collective des banques, les parties ont convenu de changer le "modus operandi" des négociations avec la mise en place de quatre groupes de travail. "C'est une nouvelle manière de fonctionner avec de nouvelles équipes. Néanmoins, nous avons déjà interpellé l'ABBL en disant qu'au niveau syndical, nous étions disposés à avancer un peu plus vite, parce qu'on considère qu'un certain nombre de sujets peuvent être évacués assez rapidement", a indiqué Laurent Mertz. "Cela avance et je suis convaincu qu'il y a de la bonne volonté de part et d'autre".



Concernant le paiement de la prime de conjoncture au mois de juin, l'Aleba, l'OGBL et le LCGB ont adressé un courrier commun à l'ABBL il y a quelques semaines. Mais à ce stade, "le conseil d'administration de l'organisation patronale n'a pas encore pris de décision", a déploré Roberto Scolati. Il faut dire que dans le passé il y a toujours eu paiement de la prime de juin quand bien même le contrat collectif était en cours de négociation. "Du côté syndical, nous attendons avec force qu'il en soit de même encore cette année-ci," a souligné Laurent Mertz.



Faux cadres: l'Aleba met en garde



La problématique des "faux cadres" demeure un sujet "bouillant" au niveau de la place financière, "parce qu'il crée au sein des entreprises un certain nombre de tensions", a indiqué Laurent Mertz. Pour être identifié comme cadre hors convention collective, il y a quatre conditions qui sont cumulatives: un large pouvoir de direction, pas de pointage, une organisation du travail ou une autonomie importante et surtout une rémunération qui est nettement au-dessus des seuils des barèmes prévus dans la convention collective.



Dans un certain nombre d'entreprises, il arrive parfois que pour l'attribution d'un véhicule de société, l'employeur va passer le salarié hors convention, ce qui peut paraître agréable au départ, sauf que cela entraîne aussi le non-paiement des heures supplémentaires. "Cela devient donc assez rapidement problématique". L'Aleba a donc lancé une mise en garde très ferme à tous les employeurs sur cette problématique. "Ceux qui ne respectent pas les conditions qui sont fixées par le contrat collectif et par la loi en termes de conditions d'accès à la fonction de cadre, nous les poursuivrons en justice". L'Aleba le fait déjà actuellement, puisqu'un certain nombre de dossiers se trouvent déjà devant les tribunaux, d'autres sont en cours de négociations. Les affaires judiciaires concerneraient quelque 13 salariés et cinq établissements de crédit de la Place.



