par Thierry Labro

Quel est l'intérêt de mettre, chaque matin et chaque soir, à peu près la même heure, 180.000 frontaliers sur les routes qui mènent au Luxembourg en plus des résidents? Bouchons et accidents ne mettent personne dans les meilleures conditions. 42 % des salariés disent détester ces trajets.

Présentée comme ça, la situation invite à développer le télétravail à marche forcée.

Sauf que le Luxembourg n'a pas attendu la situation actuelle: entre 2010 et 2015, le nombre de ces «nomades du bureau», qui ont travaillé au moins huit heures chez eux, a augmenté de 3,1 % à 6,1 % des salariés, contre une moyenne européenne de 3 % seulement.

Contrairement à une idée reçue, cette hausse a principalement profité... aux résidents, dont le nombre de télétravailleurs a augmenté de 19,3 % selon une étude du Statec sur les forces de travail, alors qu'ils n'effectuent qu'un déplacement de 14 kilomètres contre 44 kilomètres pour les frontaliers.

Les impôts, la sécurité sociale et la sécurité, sources de blocages

Pour la fondation IDEA, en fin d'année dernière, permettre deux jours par semaine de télétravail permettrait aux frontaliers de gagner trois heures et demie de trajets par semaine, de pouvoir en profiter et donc de lutter contre l'absentéisme constaté par l'Inspection générale de la sécurité sociale.

Seulement, c'est loin d'être aussi simple.

Trois éléments se téléscopent, qui n'ont pas du tout d'influence pour les salariés résidents.

Un règlement européen sur la sécurité sociale impose d'être affilié dans le pays de résidence dès que 25 % de son temps de travail sont passés dans cet Etat. Soit environ un jour et demi par semaine, calculé sur douze mois. L'employeur qui permettrait à son employé de travailler deux jours par semaine chez lui, par exemple, devrait du coup aussi s'affilier à la caisse de maladie de l'Etat de résidence du salarié et payer les charges. Ce qui complique les charges administratives et augmente les coûts.

Depuis 2011, les administrations fiscales des pays voisins ont commencé sérieusement à se pencher sur ces travailleurs qui, parfois, ne mettaient pas les pieds au Luxembourg pour travailler en profitant du système.

Le 26 mai 2011, l'Allemagne et le Luxembourg se mettaient d'accord sur un chiffre de 19 jours par an de travail de salariés luxembourgeois hors du Luxembourg comme limite à une obligation de déclarer leurs revenus en Allemagne.



se mettaient d'accord sur un chiffre de 19 jours par an de travail de salariés luxembourgeois hors du Luxembourg comme limite à une obligation de déclarer leurs revenus en Allemagne. En avril 2012, le député socialiste Christian Eckert – devenu secrétaire d'Etat aux Finances entretemps – obtenait une réponse sur le même temps en France . «Les autorités françaises admettaient dans leur réponse une tolérance pour une journée par semaine. Il n'y a pas beaucoup de contrôle des autorités françaises», souligne une spécialiste de la question chez IFG Group, Julie Ratajczak.



. «Les autorités françaises admettaient dans leur réponse une tolérance pour une journée par semaine. Il n'y a pas beaucoup de contrôle des autorités françaises», souligne une spécialiste de la question chez IFG Group, Julie Ratajczak. Enfin, le 16 mars 2015, la Belgique et le Luxembourg s'accordaient sur 24 jours de travail hors Luxembourg.



Le fisc belge de plus en plus difficile à satisfaire

Des trois administrations, seule la belge demande vraiment des comptes aux salariés belges au Grand-Duché, au point que le Luxembourg a été obligé de publier depuis décembre 2015 une convention entre les syndicats et le patronat qui dit clairement comment le salarié doit prouver qu'il travaille bien physiquement au Luxembourg le reste du temps.

Si aucun problème ne se pose pour les résidents luxembourgeois, les contribuables belges doivent justifier auprès de leur administration fiscale qu'ils travaillent au Luxembourg. «Il y a ceux qui ont une activité incontestable, comme les caissières ou les réceptionnistes. Et ceux qui ont une activité qui rend les choses plus difficiles, qui peuvent donc recourir à tous les moyens possibles pour prouver leur présence, du pointage au timesheet en passant par les notes de frais, les factures d'essence, de restauration. Il est évident qu'on leur demande d'alimenter un faisceau d'indices et pas de prouver qu'ils sont chaque jour au Luxembourg.»

Dans la réalité, il n'est pas rare de commencer à croiser des couples qui vendent une maison en Belgique pour venir vivre au Luxembourg et s'éviter la paperasse et les ennuis fiscaux.

Au départ, il y avait une volonté de réguler mais les réticences sont fortes des deux côtés, souligne-t-on au ministère du Travail. Les patrons savent qu'ils devront justifier la surveillance de leurs salariés et que d'innombrables ne manqueront pas de naître. Du côté des syndicats, on veut à tout prix éviter que le salarié ne perd son lien avec l'entreprise.

C'est ce que souligne un rapport de l'Organisation internationale du travail publié la semaine dernière: travailler à domicile offre «plus d’autonomie relative au temps de travail qui conduit à plus de flexibilité en termes d’organisation du travail, réduction du temps de déplacement qui se traduit par un meilleur équilibre travail/famille et une productivité accrue.

Il identifie aussi plusieurs inconvénients tels que la tendance à effectuer plus d’heures de travail, un chevauchement entre travail rémunéré et vie personnelle – qui peut engendrer un haut niveau de stress.»

Enfin, une autre question reste en suspens, le contrôle de la santé et de la sécurité au travail pour ceux qui télétravaillent: qui va en être responsable et sur quelle base?

Pour toutes ces raisons, le Luxembourg entend profiter de sa présidence de la Grande Région pour mettre sur pied un groupe de travail et trouver des convergences, probablement d'abord fiscales.