(JLS / VO) - Environ 200.000 personnes s'informent quotidiennement grâce à la marque "Luxemburger Wort", ses lecteurs lisant le journal papier ainsi que sa version numérique, le e-paper.



Le "Wort" touche ainsi quotidiennement 161.300 personnes soit 33,5% de la population, dont 131.000 sont de nationalité luxembourgeoise.

Si l'on considère la double entrée du journal papier et du digital ainsi que le site web, la marque "Wort" touche 43% de la population du Grand-Duché avec un taux de pénétration de 60% au cours des six jours de publication par semaine.



Même si le "Luxemburger Wort" a connu une légère baisse ces derniers mois, il n'en reste pas moins qu'il est le journal le plus lu du pays d'après cette dernière étude menée par TNS ILRES.

Les quotidiens de plus en plus lus

L'étude montre que 61% de la population lisent au moins un journal par jour.



Le "Tageblatt" touche 42.100 lecteurs, soit 8,7% de la population et "Le Quotidien" 24.400 personnes, soit 5,1%. On note une légère perte de vitesse pour ces deux titres. Le "Journal", quant à lui, est consulté par 7.900 lecteurs et le "Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek" par 1.900 personnes.



Le journal gratuit "L'Essentiel" est lu quotidiennement par 130.300 personnes soit 27,1% de la population et enregistre une légère hausse par rapport à la dernière étude.



Les journaux étrangers sont lus chaque jour par 40.000 personnes dans notre pays.

Le magazine hebdomadaire qui a été repensé en automne 2016, le "Télécran" est lu chaque semaine par 93.500 lecteurs, soit 19,4%. La "Revue", autre magazine hebdomadaire, touche de son côté, 58.600 personnes, soit 12,2%.

Le "Feierkrop" est lu par 23.500 lecteurs, "d'Lëtzebuerger Land" par 13.100 personnes, "Le Jeudi" par 24.600 lecteurs et le "Woxx" par 7.700 personnes.



Le journal hebdomadaire portugais "Contacto" est lu par 54.300 personnes.

72,8% écoutent la radio

Au Luxembourg, 72,8% de la population écoute la radio chaque jour.



Les meilleures stations restent "RTL Radio Luxembourg" (environ 180.500 auditeurs) et "Eldoradio" (110.000 auditeurs).



La Radio "100,7" touche 26.700 auditeurs, "Radio Latina", 24.600 personnes et "Ara" 4.900 personnes.



Lancé en Février 2016, "l'Essentiel radio" fait ses débuts dans cette étude: la radio francophone touche quotidiennement 25.300 auditeurs.

La chaîne de télévision "RTL Télé Lëtzebuerg" est regardée quotidiennement par 111.300 téléspectateurs, soit 22,3% de la population de plus de 12 ans et enregistre ainsi une légère baisse.

" Nordliicht TV" atteint 14.900 téléspectateurs par semaine, "TV Chambre", 13.100 et "canal Uelzecht", 10.500. Ces stations n'émettent pas de manière quotidienne.

Le web à la traîne

Bien que près de 80% de la population déclarent utiliser Internet tous les jours, s'informer sur le web n'est pas un réflexe au Luxembourg. Les différents sites web du pays enregistrent néanmoins une hausse de la fréquentation.



Le site web "rtl.lu" est consulté quotidiennement par 143.100 lecteurs, "lessentiel.lu" par 87.500 internautes et "wort.lu", le seul site au Luxembourg avec une offre payante, est consulté chaque jour par 86.900 lecteurs.

Méthode

Cette étude TNS Ilres Plurimedia s'adresse à un échantillon représentatif de la population du Luxembourg: âgée de 15 ans et plus pour la presse, âgée de 12 ans et plus pour les autres médias.

